Solo 2 talleres textileros de Durango confeccionarán uniformes escolares

Solamente dos de los 14 industriales textileros pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Durango, que aspiraban a confeccionar los uniformes escolares, podrán participar en la elaboración de las prendas, ya que les resultaba incosteable, asi mismo, existe un grueso número de talleres sociales que no pudieron obtener el trabajo por la falta de tecnificación, declaró Eduardo Rodríguez Gálvez.

El presidente de la Canacintra Durango destacó que pedirá al gobierno del estado el padrón de los empresarios, para brindarles capacitación y posteriormente puedan acceder a ese trabajo.

Solo dos talleres textileros de Durango confeccionarán uniformes escolares: Eduardo Rodríguez

Rodríguez Gálvez, manifestó que ellos tienen un padrón de 14 industriales textileros y de ellos solamente dos decidieron confeccionar parte de los uniformes escolares para el ciclo que está por iniciar en el mes de agosto del presente año.

Sostuvo que el sector textilero de Durango es fuerte y sus trabajadores tienen la calidad para hacer cualquier prenda, pero esta vez solamente dos decidieron hacer la maquila de dichas prendas, ya que estos sí tienen la maquinaria para hacer los uniformes sin que les represente un alto costo en la producción.

Solo dos talleres textileros de Durango confeccionarán uniformes escolares

Comentó que los 12 empresarios textileros decidieron declinar por la confección de los uniformes escolares, ya que por el momento no les resulta costeable.

Reconoció que existen talleres textileros sociales que no pudieron acceder a la confección de los uniformes por no tener la maquinaria suficiente, por no tener las instalaciones para trabajar, pues muchos de estos se instalaron en las cocheras, ante tal situación, es muy importante que el gobierno del estado les dé a conocer los nombres para que la Canacintra les ofrezca la capacitación necesaria y puedan hacer crecer sus talleres.

El presidente de la Canacintra, preciso que las empresas que no fueron seleccionadas para hacer los uniformes no pertenecen a la Cámara.

Agregó que las dos empresas que sí quedaron seleccionadas son parte de la Canacintra y están en espera de que les entreguen la materia prima para comenzar a trabajar. Estas empresas tienen la tecnificación y los conocimientos para poder terminar los trabajos en tiempo y forma.

Lo que nos preocupan son los talleres sociales, las cuales necesitan de la tecnificación. Lamentablemente son muchos los talleres textiles que se quedaron fuera, por eso es necesario acudir con ellos para apoyarlos y fortalecerlos.