Aunque se reconoce que han disminuido los feminicidios, los casos de violencia familiar y sexual se mantienen elevados, declaró Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización civil "Sí hay mujeres en Durango", quien destacó la importancia de proveer los derechos humanos a la diversidad sexual para que haya mayor tolerancia y no se presenten más agresiones.

Te puede interesar: Realizarán encuesta nacional de salud mental y adicciones

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, los casos de violencia se mantienen iguales a los del año pasado, declaró Julieta Hernández Camargo, quien reconoció que lo que sí ha disminuido son los feminicidios.

Precisó que para estas fechas del año pasado se tenían 11 feminicidios, y actualmente suman seis, aunque les han quitado la vida a 13 mujeres que, de acuerdo a las autoridades, no están consideradas como víctimas de dicho delito.

Feminicidios a la baja, pero violencia de género persiste en Durango / Foto: Archivo | El Sol de San Juan del Río

La activista afirmó que la violencia sexual y la violencia en el hogar o familiar no han disminuido, estamos más o menos igual que el año pasado. Requerimos de un programa preventivo impulsado por el gobierno y apoyado por las organizaciones civiles.

Además, se tiene que terminar con la impunidad, sobre todo en los temas de violencia sexual y familiar, pues las mujeres no denuncian y los trámites que se deben realizar resultan muy tardados y complicados para la víctima.

Resaltó que en la violencia sexual, solamente se denuncia el 2% de la totalidad, ya que en su mayoría, los agresores son familiares de la víctima y cuando se denuncia, muy pocas veces es exitosa para la mujer. Recordó que en su despacho tenían un caso de violación desde 2017 y apenas se pudo resolver el caso. Sin embargo, existe otro caso en donde un maestro del ITD fue acusado de abuso sexual por parte de una estudiante y no lo vincularon a proceso, ya que la jueza consideró que no había elementos y no aplicó la perspectiva de género.

Feminicidios a la baja, pero violencia de género persiste en Durango / Foto: Archivo | El Sol de Parral

Aún existen muchos vacíos y malas actuaciones de algunos jueces e incluso de juezas que no vinculan a proceso a los presuntos agresores.

Por otro lado, comentó que en el caso de la violencia contra las personas de diversidad sexual, se tiene que generar un programa gubernamental y de las organizaciones civiles para promover los derechos humanos a favor de la diversidad sexual, porque hoy en día las personas hacen más pública sus preferencias sexuales y esto incrementa la violencia.

No se puede agredir a nadie, ni mucho menos a quienes tienen determinadas preferencias sexuales. Se tiene que generar conciencia en la ciudadanía sobre el respeto a los derechos humanos y hacia la diversidad en todas sus formas, finalizó.