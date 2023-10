El investigador Miguel Carbonell, del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), previó al inicio de su curso-taller en Durango, titulado "La defensa de los derechos humanos en la Era Moderna", brindó una perspectiva esclarecedora sobre la situación del periodismo en México, donde hizo hincapié en las crecientes amenazas que enfrentan los periodistas, tanto por el sector público como por la delincuencia organizada.

Dijo que la combinación de presiones ha llevado a que México sea considerado internacionalmente como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, pues aun cuando se cuenta con un mecanismo de protección para ellos, estructurado desde la Secretaría de Gobernación, no ha sido suficiente, lo que ha generado más bien un creciente efecto de autocensura, pues el propio periodista tiene que valorar qué decir y qué no decir, cuáles temas abordar y cuáles no, para no poner en riesgo su vida.

Fomenta UJED defensa de los derechos humanos y periodismo en México / Foto: cortesía | UJED

Luego durante el desarrollo del curso-taller, Miguel Carbonell, subrayó la importancia del derecho a la información para la sociedad y cómo el efecto de autocensura resultante de estas amenazas obstaculiza este derecho, y destacó “que la falta de un periodismo libre y sin restricciones tiene graves repercusiones para la sociedad, ya que se priva a los ciudadanos de información esencial para tomar decisiones informadas”.

El evento se realizó en el auditorio universitario de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), por lo que la máxima casa de estudios muestra más de su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, al proporcionar una plataforma para discutir estos temas críticos.

Se ha complicado el periodismo libre en México: Miguel Carbonell / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Entre los asistentes a esta exposición estuvieron el abogado general de la UJED, Enrique García Carranza, en representación del rector Rubén Solís Ríos; el director de la FADERyCIPOL, Rafael Mier Cisneros; Karla Alejandra Obregón Avelar, presidente de la CEDH y Mina Argumedo, presidenta del IMM, entre otros más.

La presentación captó la atención del auditorio, que estuvo integrado mayoritariamente de estudiantes, lo que demuestra la importancia y relevancia del tema en la sociedad actual.