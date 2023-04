Francia otorga por primera vez la beca "Denis Diderot" a una mexicana

Libia Rocha, una joven artista visual y escritora originaria de la ciudad de Durango, hace historia al convertirse en la primer mexicana en obtener la beca "Denis Diderot Artist-in-Residence Fellowship Grant" en Francia, ya que solo el 20 por ciento de los aspirantes a dicha residencia son aceptados.

Destacar que nunca antes un mexicano había obtenido esta residencia, por lo que para Libia no solo representa un sueño cumplido sino que además es sinónimo del gran valor y calidad de sus obras.

La joven tendrá la oportunidad de hospedarse del 18 al 30 de julio de 2023 en el famoso castillo del artista, pintor y filósofo Denis Diderot, donde junto a otros artistas del mundo vivirá la magnífica experiencia de expresar y experimentar con su arte.

Al concluir la residencia los artistas deben donar una de las obras realizadas durante su estancia para colocar en su colección permanente en el castillo.

Esta beca cubre todos los gastos de su estancia, sin embargo le solicitan pagar sus vuelos, por lo que desde hace una semana comenzó con la recaudación de fondos para cubrir los gastos de su traslado; si te interesa apoyarla puedes hacerlo a través de su campaña en Donadora, donde a cambio de tu donación ella ofrece diversos productos como prints de sus obras, lecturas de tarot, entre otros. Para visitar su campaña da clic aquí.

El trabajo de Libia se centra en el amor propio, la identidad de género, la experiencia LGBTQ+ y la cultura pop, sus principales influencias son la cantante española Rosalía, así como los artistas estadounidenses Jean-Michel Basquiat y Andrew Warhol.









El proceso para cumplir su sueño

Hace un año Bibi (como le dicen de cariño sus amigos) se percató de esta oportunidad, sin embargo jamás imaginó que obtendría la beca, “muy sinceramente nunca creí que me la fueran a dar, solo pensé en aplicar a ver qué pasaba pero no tenía idea de lo que iba a lograr”, señala entre risas.

Por ello seleccionó lo mejor de lo mejor entre sus piezas además de realizar una pequeña semblanza sobre su carrera artística, lo cual fue valorado por el comité de la residencia artística, quienes posteriormente determinaron aprobar su ingreso.

Finalmente fue el pasado 13 de abril que recibió su carta de aceptación en la residencia artística en Francia. “Me sorprendió muchísimo porque si llevó mucho tiempo trabajando en mi obra pero yo sé que mis piezas no son del gusto de todo el mundo, entonces pues la verdad no me lo esperaba, porque no soy una artista clásica, entonces yo sé que no es algo que pueda sorprender a toda la gente, pero el ser aceptada en esta beca me demuestra que algo les llamó la atención ya sea de mi obra o de mi discurso como artista”.

A su regreso, Libia espera "concretar una propuesta padre y poder mostrar algo de lo que me sienta orgullosa". Además de funcionar su arte con la actuación y montar diversos performances teatrales.

¿Qué es una residencia artística?

"Una residencia es una experiencia que le permite a los artistas tomarse el tiempo y el espacio de desconectarse de su vida diaria y se dediquen solamente al arte, con el objetivo de concretarlo durante una estancia en el extranjero y compartir con diversos artistas", señala la duranguense.

El histórico castillo, construido en 1760, y que actualmente es una propiedad privada de la familia Attias, alberga desde 2015 dicha residencia, que concede un espacio de inspiración y crecimiento a los grupos de artistas que lo visitan.

Desde hace varios años Bibi radica en la Ciudad de México, lugar que le ha permitido explorar su arte y encontrar inspiración para su crecimiento artístico y personal, “el mudarme de Durango me ayudó a quitarme el pensamiento limitante de que mi arte debía ser de cierto modo para que pudiera ser expuesto en ciertos lugares y lograr ciertas cosas. Siento que a veces en las ciudades pequeñas tenemos un poquito más cerrada esta situación porque se busca ciertos tipos de artistas, porque no hay tantos lugares para exponer, entonces al estar yo acá comencé a atreverme a hacerlo.

Porque pensé si no va a ser en un museo a lo mejor va a ser en una galería u otro tipo de lugares de exposición, se te abre la mente y empiezas a entender que no te tienes que ajustar a lo que quiere cierta institución o estos cánones para que mi arte le llegue a la gente”, indica sonriente.

Asimismo reconoce que la CDMX le ha permitido liberar su mente y buscar nuevas opciones para mostrar su arte y que la gente conecte con ella, y no solamente lo que está establecido por esta institución.

Para concluir, Libia exhortó a los artistas a creer mucho en sus creaciones y no darle importancia a las opiniones de las personas, pero en especial a soñar en grande “porque yo la verdad tuve un sueño guajiro que se hizo realidad y me demostró que si crees en lo que haces puedes lograr cualquier cosa”.