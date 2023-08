Reubicarán a 60% de sindicalizados por fusión de dependencias municipales

Entre el 60 y 70 por ciento de los trabajadores de las direcciones municipales de Durango que se fusionarán a partir del día último de agosto, serán reubicados en otras áreas de las mismas dependencias, informó Jorge Luis Sánchez, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, al subrayar que todos conservarán sus derechos, antigüedad y salarios.

Mencionó que en el caso de los trabajadores de la Dirección Municipal de Educación, lo más seguro es que se queden como bibliotecarios o se reubiquen a alguna otra dirección donde se necesite de personal sindicalizado, pero algunos otros como puede ser personal de intendencia, o administrativos se quedarán en las mismas direcciones.

Imagen ilustrativa | El Ayuntamiento tuvo un acercamiento con el sindicato para explicarles la fusión / Foto: Cortesía | @InfamDgo

Dijo que se han tenido algunas pláticas con los trabajadores, y hace alrededor de un mes el mismo Ayuntamiento tuvo un acercamiento con el sindicato para explicarles lo que iba a suceder.

“Regresando de vacaciones me he reunido con personal de las direcciones para hacerles saber a los trabajadores, se sus derechos laborales y sindicales están resguardados y no se tocarán, y también decirles que este es un proceso que tenia que hacerse, pero también para decirles que el personal que necesitara alguna dirección se iban a quedar adscritos a la dirección que pertenecen”, indicó.

Jorge Luis Sánchez también puntualizó que en otros casos como en la Dirección Municipal de Servicios Públicos, se aumentará la plantilla laboral.

Imagen ilustrativa | Con la fusión aumentará la plantilla laboral en algunas direcciones municipales / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Señaló que hay algunas direcciones donde se tiene personal operativo, que lo más seguro es que se queden con la categoría que tienen resguardados en la Dirección Municipal de Servicios Públicos.

Al concluir, puntualizó que son alrededor de 160 trabajadores sindicalizados que están por fusionarse en la Dirección de Desarrollo Humano, y es necesario recalcar que todos quedarán igual en su salario, se les respetan sus derechos sindicales, jurídicos y su antigüedad.