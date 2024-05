Gobernador lleva "Plan emergente contra la sequía" a productores

Santiago Papasquiaro, Dgo (OEM).- Como parte del “Plan Emergente Contra la Sequía", el gobernador Esteban Villegas supervisó las acciones de dispersión de suplemento alimenticio para ganado en apoyo a 870 productores de Santiago Papasquiaro, quienes recibieron 300 toneladas de maíz molido de calidad para alimentar a 15 mil animales.

“Si todos jalamos para el mismo lado, seguiremos beneficiando a las familias productoras del campo”, indicó el mandatario estatal.

Este año, en todo el estado se realizarán 270 bordos de abrevadero con un monto de más de 40 millones de pesos / Foto: cortesía / Gobierno del Estado

Sostuvo que para seguir fortaleciendo la economía de la gente que vive del campo, en junio llegará avena y si todas las autoridades se ponen de acuerdo, para levantar las solicitudes y organizar los requerimientos, podrán llevarla de manera gratuita para que ya no gasten más.

Anunció que este año, en todo el estado se realizarán 270 bordos de abrevadero con un monto de más de 40 millones de pesos.

“Hay que sembrar aunque digan que habrá sequía, no hay que perder la esperanza, así está el mundo, no es tema específico de Durango, hay que estar listos para las sorpresas del clima”, señaló al reiterar su respaldo a los productores y campesinos, para mejorar cosechas como para no perder el estatus, mejorar genética y cuidar los agostaderos.

Los productores de esta región, reciben suplementos de calidad para los sementales, así como de buena nutrición de la vaca, para cada vez mejorar porcentaje de parición, subir del 50 al 70, que es la meta; "luego nos metemos con la agricultura, inversiones, turismo, dependiendo de la región para ver que vamos a hacer y potenciar cada municipio".









Presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa

Reconoció los apoyos históricos por parte del gobernador Esteban, que en menos de dos años, ha llevado diversos programas a productores y agricultores, a pesar de las condiciones con las que encontró la administración estatal, además de apoyar la sanidad y el trabajo en equipo para conservar el estatus ganadero, siendo de los únicos estados del norte con la exportación de calidad.

Productores de Santiago Papasquiaro recibieron 300 toneladas de maíz molido de calidad para alimentar a 15 mil animales / Foto: cortesía / Gobierno del Estado

El alcalde, Jorge Osvaldo García Martínez, dijo que este suplemento viene a ayudar un poco en lo económico y en los problemas que se tienen hasta para alimentar a una vaca, además de ser un producto de buena calidad.

“Reconozco y felicito a nuestro Gobernador por todas las acciones que ha hecho en nuestro municipio, en todos los sectores y un claro ejemplo de ello, es la carpeta asfáltica de aquí a un lado en la Explanada, se va a poner prácticamente nueva, así como en infraestructura para agua potable, caminos y abrevaderos”.

Agregó que el Gobernador ha estado muy al pendiente de todas estas acciones; así como en la gestión de inversiones, como las que ha estado trayendo para Durango.

Beneficiarias como Pilar Jáquez García, dijo sentirse privilegiada de ser Juez de Cuartel en la comunidad Garame de Abajo y destacó que el Gobernador siempre está para apoyar a los productores, lo cual, es bueno para todas las localidades del municipio.