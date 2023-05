Se ha tenido contacto y se dará seguimiento a las demandas de los alrededor de 130 trabajadores del Cerro del Mercado en Durango capital que ya tienen un mes sin percibir salario, informó Cindy González Murillo, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado, al subrayar que se hacen continuos exhortos a la delegación federal del trabajo para que se atiendan estas demandas.

Te puede interesar: Cumplen un mes, mineros del Cerro de Mercado sin recibir salario

“Hace un mes que no reciben pagos, pero desde meses atrás comenzaron a manifestar algunas situaciones, y desde el inicio de esta administración hemos estado con ellos, de hecho el pasado sábado estuvimos platicando con ellos, y estamos al pendiente por instrucciones del gobernador”, dijo.

Gobierno de Durango dará seguimiento a demandas de mineros del Cerro de Mercado / Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

Hace meses se manifestaba que había posibilidades que otra empresa invirtiera, luego se tiene la situación en la que pasa un mes en que la empresa no les da un pago, por lo que también habido acercamientos con los gerentes, que manifiestan que por el momento no saben concretamente lo que va a pasar, si va a haber algún inversionista.

Por ello ha habido exhortos a la delegación federal de la Secretaría del Trabajo, que es la que debe responder en el caso, se les ha exhortado a que lleven a cabo una inspección, y de esa forma se pueda presionar un poco más a la empresa.

Local Cerro de Mercado de Durango abrirá sus puertas al público

“Nosotros consideramos que no va a haber un cierre de la empresa, que si va a haber unos inversionistas, porque si no la empresa ya hubiera despedido a los trabajadores, ya les hubiera dicho que definitivamente no habrá un nuevo inversionista, sin embargo los sigue manteniendo ahí, esto quiere decir que si siguen esperando que llegue una nueva inversión”, indicó.

Cindy González, puntualizó que la Secretaría de Trabajo del Estado está al pendiente de toda la situación, el subsecretario se encarga al menos dos o tres veces por semana, de escucharlos y manifestarles el mensaje del gobernador, que está muy al pendiente, esperando que este conflicto se solucione pronto.