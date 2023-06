Hace falta consenso para la Ley de Movilidad en Durango

Ningún estudiante, persona con discapacidad, chofer, padres de familia, transportista del servicio público o privado, o algún ciudadano de Durango ha sido consultado hasta el momento por los diputados del Congreso del Estado, respectó a la Ley de Movilidad, entonces más allá de que pueda ser para beneficio, “van a perjudicar a todo mundo, una ley no se puede hacer en un escritorio, ningún diputado no utiliza el transporte público”, así lo manifestó Luis Martín Contreras Grijalba, secretario General de la Unión de Propietarios de Transportes Mixtos de la CNOP.

Señaló que sí se requiere una nueva Ley de Movilidad, porque la actual ya se encuentra obsoleta pues tiene 20 años, ya que se estableció en el 2003, y no está de acuerdo al desarrollo que ha tenido en Durango, y se presentan diferentes lagunas.

Por una mejor Ley de Movilidad y Seguridad Vial🚗 para los duranguenses, trabajamos en equipo. 🤝



Hoy sostuvimos un encuentro con representantes gubernamentales y diferentes organizaciones para analizar este proyecto. pic.twitter.com/CH3xvcF1mH — Ricardo López Pescador (@RLopezPescador) May 25, 2023

Pero destacó que lo más importante en una nueva ley, es que se tomen en cuenta a todos los sectores involucrados, para que se puedan analizar todas las propuestas y lleven a un mejor desarrollo para el transporte y movilidad.

El secretario hizo el llamado a los diputados para que tomen el transporte público y vean las necesidades que se tienen entre la ciudadanía, y los transportistas, ya que considera que nunca lo han utilizado, mientras que diputados de otras entidades sí lo hacen.

Explicó que desde el pasado 15 de mayo, entregó un escrito en el Congreso del Estado, dirigido al presidente de la JUGOCOPO, el diputado del PAN, Alejandro Mojica, con copia para el diputado del PRI, Ricardo Pacheco, y presidente de la Comisión de Tránsito y Transportes, donde se está trabajando la integración de la Ley de Seguridad Vial y Movilidad, porque hasta la fecha no los han llamado a reunirse para ser escuchados.

Desde sociedad civil y de forma plural le pedimos a @RPachecoDgo @Sandra12Amaya @AMojicaNarvaez @Marisol_CaQu @GabyHLopez priorizar la seguridad vial sobre intereses, llevando un proceso abierto q cumpla cn los requisitos mins para tener una #LeyMovilidadSeguraDgo salva vidas. pic.twitter.com/RwW7a2KWsr — Gerhard Favela (@gerbike1) May 22, 2023

Apuntó que no están de acuerdo en que no se llamen para ver cómo se está trabajando la Ley, pero deben pensar en buscar el bien de los usuarios y realizar mesas de trabajo, así como los derechos y obligaciones de permisionarios, además de administrar y regular el transporte, así como promover e invertir en el desarrollo de infraestructura, para que todo se encuentre de manera ordenada.

Contreras Grijalba, recordó que quienes conforman el transporte público, que muchas veces son criticados, pero luego de dos años de la pandemia y una recesión económica difícil, donde se eliminaron algunas rutas o se disminuyeron los números de unidades, y tienen que pagar replaqueo, retitulación, refrendo y deben renovar las unidades, porque el camión urbano no debe ser mayor de 10 años, el taxi no debe ser mayor a cinco años y el camión foráneo no debe ser mayor a 15 años.