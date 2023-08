Hay desconocimiento de la Ley de Usicamm entre el magisterio: Ana Laura Núñez

Usicamm es un ente muy noble, hoy en día no existe mediante su operación, la posibilidad de que prevalezcan irregularidades, recomendaciones o influyentísimo en la asignación de las plazas disponibles, aseguró en entrevista con El Sol de Durango la titular de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Ana Laura Núñez, quien reconoce que a su llegada en septiembre pasado, había en el magisterio un gran desconocimiento tanto de la ley como de sus procesos.

La charla se llevó a cabo en las instalaciones de Usicamm, ubicadas dentro del complejo del ex internado Francisco Zarco y de entrada, Núñez Barreto explicó que la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), es una extensión de la SEED, considerado como un organismo público desconcentrado; “es un árbitro entre la Secretaría y el Magisterio, regidos por la Usicamm Nacional y la Ley de la materia, emitida por el presidente de la República, donde implementa la Unidad a nivel nacional y luego tiene sus extensiones en los estados de la República”.

Resumió que el objetivo fundamental de la Unidad es la revalorización del magisterio y lo único que tiene como instrumento para tal fin, es una Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y sus proceso, como el de admisión para nuevo ingreso, como el de promoción vertical, para directores, supervisores y jefes de sector y un proceso de promoción horizontal, que es para maestros en servicio, entre otros.

Interrogada sobre el porqué de la sobresaliente polémica que genera la operación de la Unidad prácticamente desde su puesta en vigencia, admitió que cuando llegó a la responsabilidad que hoy tiene como titular de la Unidad, observó un gran desconocimiento tanto de la Ley como de sus procesos; “entonces, nos dimos a la tarea de hacer reuniones constantemente con mucha cercanía con las secciones sindicales del SNTE 12, 35 y 44, a fin de informarles lo que nosotros observábamos en este sentido”.

A raíz de ello, el secretario Guillermo Adame, solicitó a Usicamm nacional, la posibilidad de que vinieran a Durango en la proyección de que se informara al Sindicato un panorama más general de la Ley de la Unidad y sus procesos; “con la visita de la maestra Adela Piña Bernal, ellos despejaron muchas de sus dudas”.

Subrayó que para beneplácito de esa Unidad, los maestros enlace, en las secciones 12, 35 y 44, son personas muy competentes, responsables con su encomienda; “se han documentado bastante tanto en la Ley como en su procesos y eso nos ha ayudado mucho para tener información de primera mano que también ellos, a partir de esa cercanía e involucramiento con la Ley, les ha permitido permear la f unción de Usicamm”.

Se ha tenido, dijo, un buen ejercicio a partir de mi llegada en septiembre pasado y hasta la fecha entre Sindicato y la Unidad para despejar las dudas, también a partir de septiembre de 2022, se construyó una página oficial de la Unidad en Facebook; “y eso también ha ayudado mucho para permear en el magisterio, informando constantemente sobre lo que es Usicamm”.

De igual manera, se dieron a la tarea de establecer una página web, a través de la cual la Unidad transparente el estado de ordenamiento y la asignación de las plazas disponibles, de manera tal que los profesores den cuenta de que en efecto hay transparencia “y que nosotros no nos brincamos a ningún profesional de la educación en este orden”.

Luego, para poder llevar a cabo la asignación de plazas, “siempre tenemos mesas tripartitas, con SEED, Sindicato y la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Siempre se invita a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría, de tal forma que podamos tener observadores que den legalidad de la asignación de plazas, en un acto en que se levanta una acta y todos los participantes la firmamos”.

Aseguró que Usicamm es un ente muy noble, porque en realidad no existe la posibilidad, mediante su operación, de que prevalezcan irregularidades, recomendaciones, influyentísimo en la asignación de las plazas disponibles; “hoy en día si hay un maestro que se contrata fuera de la Ley, ese maestro no va a tener derecho a ninguna promoción porque no es reconocido por la Unidad”.

Actualmente para que un maestro ingrese a la Secretaría de Educación, tiene que pasar por el proceso de Usicamm, debidamente transparentado y si no es así, este profesor será irregular.

"En Usicamm no tenemos ningún rezago, porque todas las plazas que se nos hicieron llegar en el ciclo escolar pasado fueron asignadas hasta el día 31 de mayo de este año".

"Por lo que corresponde a las escuelas que iniciarán clases sin docentes, es información que no tenemos en la Unidad, porque nosotros no tenemos escuelas", finalizó.