No habrá encubrimiento en revisión de cuentas públicas: Alejandro Mojica

"No va haber encubrimiento de nada, ni de nadie, en la revisión de las cuentas públicas del estado y de los municipios, el proceso se hará tal y como lo marca la Ley, es lo que nos corresponde hacer en el Congreso del Estado de Durango, y donde hay representación de todos los partidos políticos", así lo manifestó el diputado local del PAN, Alejandro Mojica Narvaéz, ante las observaciones preliminares por al menos mil millones de pesos en la cuenta pública del estado, correspondiente al ejercicio 2022.

Indicó que no se pueden dar declaraciones adelantadas, porque primero se tiene que revisar la información, el tiempo de análisis, y se pueden subsanar las observaciones, "la ley es muy clara en lo que le toca a cada uno, una cosa es aprobar o no las cuentas públicas, pero está la fiscalía anticorrupción, los ministerios públicos en caso de delitos o peculados, y nuestra obligación solo es aprobar o no".

Reiteró "lo que vamos a analizar es el ejercicio presupuestal, si hay observaciones del 2022, entonces lo que en el congreso vamos a hacer, es aprobar la cuenta pública o no, en caso de que no sea aprobada está la contraloría, o los ciudadanos pueden interponer una denuncia".

Fue la propia titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado (EASE), Diana Gabriela Gaitán Garza, que en el marco de su nombramiento oficial, el pasado 09 de agosto, declaró de manera preliminar sobre algunas observaciones por más de mil millones de pesos en la cuenta pública del Gobierno del Estado, en el ejercicio 2022, y aclaró también que no se puede hablar de daño al erario, pues a pesar de que se señalan cantidades fuertes, “aún se pueden subsanar las observaciones”.

Dijo que no son resultados finales, porque se tiene que esperar a la revisión por parte de los diputados locales, y adelantó que en el caso de los municipios, son 5 los que presentan observaciones, y pudiera ser que no se dictamine a favor su cuenta pública.