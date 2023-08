Hay politiquería alrededor de los libros de texto: Agni Otto

El posicionamiento de Morena es defender los libros de texto y las escuelas públicas, "por eso pedimos a los padres de familia y sociedad en general, que en este tema no se dejen engañar por toda la politiquería que hay alrededor, decirles que los maestros en México no son objeto para adoctrinar a nadie, son personas preparadas pedagógicamente y profesionalmente para que ayuden a los alumnos a crecer en lo personal y en las habilidades básicas de conocimiento", así lo aseguró Agni Otto, coordinador de la Comisión de Educación de Morena, en rueda de prensa en la ciudad de Durango.

Te puede interesar: Expertos analizan libros de texto gratuito de primaria

Asimismo indicó, "hay una campaña actual desde la derecha, pero no es en contra de los libros de texto, sino en contra las escuelas públicas, planean enfrentar a padres de familia y maestros, por eso pedimos confianza para los maestros de Durango y del país, nosotros como partido político confiamos plenamente en los maestros de nuestra patria, mientras la ultraderecha sigue insistiendo en denostar la escuela pública".

El presidente @lopezobrador_ enfatizó que no hay ningún juicio de amparo que impida la distribución de los libros de texto de la @SEP_mx.



A pesar de campaña negativa del bloque conservador para demeritar los nuevos contenidos con enfoque humanístico y científico..., pic.twitter.com/3aQoYF0IBF — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 1, 2023

Agni Otto también dijo, "precisamente para que no se tengan dudas o especulaciones, invitamos a seguir las transmisiones vespertinas que se estarán haciendo a partir de este 8 de agosto, entre 5 y 7 de la tarde, con especialistas que analizarán y aclararán dudas respecto a los libros de texto. No permitamos que se destruya, los libros, son herramientas para los docentes y son ellos quienes deciden como, donde y cuando utilizarlos".

Puntualizó que desde el año 2019 se han integrado al proceso del Modelo de la Nueva Escuela Mexicana, con directivos, maestros, especialistas, cronistas, porque es el único programa para los procesos de evaluación, y el único plan de estudios, en cuanto a los libros, se realizaron foros de rediseño en marzo del 2021, con un beneficio incalculable.

Hay politiquería alrededor de los libros de texto: Agni Otto / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

La 4T, desde su inicio, ha promovido la colaboración de padres de familia y escuelas, como con el programa “La escuela es nuestra”, donde se entregan recursos para aplicarlos en las instituciones sin intermediarios, además en México hay más de 12 millones 200 mil estudiantes con becas, desde nivel preescolar hasta postgrado.

Morena es el único partido político que da apertura a los maestros, en Durango el único partido que cuenta con una Comisión de Educación que integran los maestros de diversos niveles educativos, y en cuanto a los libros, se van a revisar, y se van a solventar los errores, todavía no los conocemos, pero juntos alumnos, maestros, y padres de familia vamos a revisarlos.

Imagen ilustrativa | Hay politiquería alrededor de los libros de texto: Agni Otto / Foto: archivo | Cuartoscuro

Por su parte Mario Alberto Medrano Alcázar, coordinador estatal de Movimientos Sociales CEE Morena Durango, reiteró “todos los errores de forma, será inmediatamente corregidos, estamos en ese análisis de los libros y de los temas educativos, no somos improvisados, siempre atendiendo al principio básico de la educación".

Finalmente indicó que la ventaja es que el Gobierno Federal tiene en sus manos la impresión de los libros, y cualquier error va a ser corregido, algo que anteriormente no se hacía, se quedaban los errores y así trabajábamos por años. En marzo de 2021, se convocó a toda la sociedad para participar en la integración de los libros de texto, yo no sé porque dicen que no participaron.