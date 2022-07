Hubo respeto a la libertad de expresión y ejercicio de la prensa: Aispuro

La administración estatal que está por concluir no se dedicó a perseguir adversarios políticos y aunque tenía toda la infraestructura no lo hizo por considerarlo ilegal e inmoral, hubo pleno respeto a la libertad de expresión y ejercicio de la prensa, aseguró el gobernador José Rosas Aispuro Torres al referir que en el caso del ex presidente Enrique Peña Nieto sería lamentable que gobierno federal utilizara las instituciones como instrumento para revanchas o venganzas de tipo político.

Abordado por reporteros momentos después de entregar la obra de semi peatonalización en calle Bruno Martínez, José Rosas Aispuro Torres dijo de entrada que su gobierno ya está en plena comunicación con el mandatario electo y avanza la entrega/recepción en los mejores términos.

Se le preguntó sobre si en esta administración por concluir hubo perseguidos políticos, ante lo cual negó tajantemente por considerar como inmoral e ilegal utilizar las instituciones del estado para tal fin. Asimismo recalcó que uno de sus legados que deja como gobernante es ese, ya que no se dedicó a perseguir adversarios aún cuando había las instituciones y el andamiaje para hacerlo.

Aseguró que en su ejercicio gubernamental hubo pleno respeto a la libertad de expresión y libre ejercicio de la prensa, aunque si se presentaron denuncias contra ex servidores públicos por presunción de malos manejos. Tanto en la Fiscalía General del Estado como la de Anticorrupción, por ser las instancias que dan seguimiento a los expedientes abiertos.

En referencia al caso de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, dijo que sería lamentable se usaran las instituciones como una herramienta para perseguir a los adversarios; ojalá que no sea así.

Lo que se haga mal debe investigarse, pero si instancias como la UIF se usan para desprestigiar, eso no es valido, pues sería lamentable que en este país se utilice a las instituciones para eso, concluyó.