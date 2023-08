De claroscuros, los nuevos libros de texto gratuito editados por el Gobierno Federal, opina el especialista en pedagogía, Miguel Rubalcaba, quien refiere en el primer aspecto como positivo el incluir contenidos relativos a las guerrillas, siempre y cuando no se apliquen colores o se politice el asunto, en tanto que considera que de nueva cuenta ha sido un error no tomar en cuenta los puntos de vista de docentes ni de padres de familia para la conformación de contenidos en los nuevos materiales.

De entrada, subraya que en lo correspondiente a ensalzar la parte humana, es bueno, es bien visto.

Reconoció que sí llama la atención para la reflexión lo referente al lenguaje inclusivo. Explicó que la misma Real Academia de la Lengua Española no reconoce el lenguaje inclusivo.

Imagen ilustrativa | Dividen opiniones los nuevos libros de texto gratuito / Foto: Cuartoscuro

A la vez, abundó que si bien es cierto que los lingüistas o especialistas en discurso, consideran que si hay términos que no son estrictamente los correctos, pero logran transmitir el mensaje, el uso se considera correcto, como el ejemplo específico de “pieces” y algunos otros términos que naturalizamos.

"Me parece el que incluirlos en textos de primaria no es el nivel adecuado para ello". Así mismo, explicó que otro de los asuntos que ha causado polémica por ejemplo en el caso de la historia de México, ha sido el hablar de las guerrillas; “es un tema que sí es correcto hablarlo, porque es una parte de la historia de la segunda parte del siglo pasado, de la que se ha hablado y explicado poco. En lo personal me parece sano que se toquen estos aspectos”.

Desde luego sin darle un sesgo político, porque hay renglones de los que no podemos hablar. Por ejemplo, actualmente no hay una izquierda en México, como sí la hubo en los años 70.

El presidente @lopezobrador_ enfatizó que no hay ningún juicio de amparo que impida la distribución de los libros de texto de la @SEP_mx.



A pesar de campaña negativa del bloque conservador para demeritar los nuevos contenidos con enfoque humanístico y científico..., pic.twitter.com/3aQoYF0IBF — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 1, 2023

Luego, estima que ahora se está cometiendo el mismo error que en otras administraciones, en el sentido de que no se les pidió la opinión ni a padres de familia ni a maestros y la polémica se está dando ya en el ámbito judicial, donde se demanda que no se distribuyan los textos.

Finalmente, en cuanto a la socialización de los nuevos libros entre los docentes, existen muchas dudas precisamente en cuanto al enfoque, a la manera de planear adecuadamente, cómo aterrizar algunos de los propósitos que tienen los planes y programas. Se observa una carga administrativa muy fuerte para los maestros.