Contenido de libros de texto se debió analizar, señalan panistas

Antes de incorporar nuevos temas en los libros de texto gratuitos que se van a entregar en todo el país, y para el ciclo escolar 2023-2024, se debieron de hacer mesas de análisis y consultar, algo que no se cumplió por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se debe considerar la edad y madurez de los menores, que sean temas que se adecuen a sus edades, así lo manifestó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera.

Parece que están rompiendo con lo que marca la propia disposición reglamentaria, de cuidar el contenido de los libros de texto, la norma oficial que rige la impresión de los libros, “nosotros valoramos la resolución de esta jueza, que es Yadira Medina Alcántara, del juzgado Tercero de Distrito, en Materia Administrativa de la Ciudad de México, porque la SEP fue omisa en cumplir con la suspensión definitiva de impresión, ante el amparo de la Unión de Padres de Familia".

México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia en la educación básica, provocada por un gobierno que aborrece la ciencia y la cultura, que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular. pic.twitter.com/S96948pQ2L — Marko Cortés (@MarkoCortes) August 2, 2023

Asimismo, Pérez Herrera destacó que la edición de estos libros de texto debe ser conformo a lo que marca la ley, pero las consecuencias de no cumplir o no acatar la disposición de la jueza, no deberán entregar los libros hasta que se cumpla con la nueva impresión. “Es un tema que nos afecta a todos, porque estamos hablando de nuestros niños, y nuestras niñas mexicanas”.

Específicamente de los libros de quinto grado de primaria, que hablan de ideología de género, la diputada apuntó, reiteró “estamos viendo con todo lo que te marca la propia disposición reglamentaria, siempre se tienen que hacer mesas de análisis y debemos de cuidar el interés superior de nuestras niñas y niños".

Contenido de libros de texto se debió analizar, señalan panistas / Foto: Cuartoscuro

La jueza Yadira Medina Alcántara, informó que la SEP tiene un plazo de 24 horas, para que cumpla con la revisión y rediseño de los libros de texto gratuitos para nivel básico, mismos que serán utilizados en el próximo ciclo escolar. Bajo amparó se suspendió la producción y distribución del material educativo, por lo que primero debe ser revisado y sometido a consulta, además de cumplir los requerimientos legales.

Tal determinación fue emitida desde el pasado 25 mayo, para la que debe dar cumplimiento la SEP, pero a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg).