Incremento salarial a maestros se tiene que cumplir: Guillermo Adame

Alrededor de 330 millones de pesos tendrá que erogar la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), al dar cobertura obligatoria al incremento salarial del 8.2 por ciento para los trabajadores de la educación.

El pasado lunes 15 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció la aplicación de un ajuste en los salarios de los trabajadores de la educación de todo el país, por 8.2 por ciento, de tal forma que nadie que preste sus servicios en este medio, gane menos de 16 mil pesos.

Lo anterior, como ya se indica, corresponderá a una erogación del orden de los 330 mil millones de pesos para la economía del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, cuya circunstancia financiera es sumamente adversas dada la quiebra heredada por la administración anterior.

Al hablar sobre la determinación de Andrés Manuel López Obrador de aplicar este incremento para todos los docentes y en general, para los trabajadores de la educación, el secretario Guillermo Adame, dio respuesta concreta al cuestionamiento de si podrá su administración de la SEED, absorber el mencionado ajuste “no solo se va a poder… ¡Lo tenemos que cumplir!".

Explicó que en este caso, los contratos laborales acordados en la Federación bajan y se tienen que cubrir en las entidades; “lo que se autorice en el gobierno federal para el magisterio, se tendrá que cubrir de manera estatal”.

Al referir el estatus actual del magisterio de Durango, Guillermo Adame señaló que los maestros actualmente están viendo la forma de actuar de un gobierno que no les toca sus derechos ni sus prestaciones, que respeta plenamente y dignifica su función; “un ejemplo de ello es la entrega de más de 120 millones de pesos en estímulos y recompensas a más de 2300 docentes que cumplen entre 10 y 50 años de servicio en la Secretaría”.

Finalmente indicó que el incremento del 8.2 por ciento definido por la Federación, así como el trato que otorga la administración de Esteban Villegas Villarreal al gremio, es una forma de resignificar la labor docente, el trabajo del maestro.









Incremento al magisterio no responde a las necesidades del gremio

Aunque no se cumplen con la expectativa y la necesidad del magisterio, el incremento de 8.2% por ciento para los trabajadores de la educación anunciado recién por el Gobierno Federal, es bueno, reconoce el dirigente de la Sección XII del SNTE, Alfonso Herrera, quien sin embargo añade al respecto: “nos hubiera gustado que superara los dos dígitos este ajuste, porque beneficiaría a más de 5 mil compañeros que ganan menos de 16 mil pesos”.

Como es sabido, en el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la determinación de su gobierno de aplicar un incremento salarial a todos los trabajadores de la educación del país, con un porcentaje del 8.2 por ciento.

Al verter su punto de vista sobre el particular, el secretario general de la Sección 12 del SNTE, dijo que el ajuste es bueno, aunque no es lo deseable, porque en términos reales no responde a las necesidades del magisterio.

Nos hubiera gustado, reiteró, que el incremento de salario para nuestros compañeros maestros y en general para los trabajadores de la educación, superara los dos dígitos, es decir, que fuera arriba del diez por ciento.

Herrera García dijo que el porcentaje de aumento es bueno, sobre todo porque se trata de una nota positiva el hecho de que en adelante, ya ningún trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos.

Y es que, en la actualidad, a nivel estatal, son más de 5 mil los compañeros que perciben salarios bajos, por lo que la noticia habrá de beneficiarlos principalmente a todos ellos, puntualizó el entrevistado.