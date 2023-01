Con nueva Ley de Fiscalización no habrá impunidad en Durango: Enrique Benitez

Con la creación de una nueva Ley de Fiscalización se debe enviar un mensaje a servidores públicos que ocupan los distintos espacios, a que no habrá impunidad en Durango, afirmó el diputado Luis Enrique Benitez Ojeda.

Se busca una ley de fiscalización superior que obligue a la Entidad de Auditoría Superior del estado a auditar en tiempo real, a que el Congreso del Estado verifique los informes que se entregan de manera periódica, y no se dejen pasar las cuentas públicas e informes solo porque haya un acuerdo político.





Esta ley debe promover que la Secretaría de la Contraloría informe periódicamente sobre los organismos descentralizados, ejercicio del gasto y como va el uso de los recursos que se etiquetaron.

“Necesitamos que en este periodo que inicia en febrero, darle para adelante a una ley que está ya cocinada y lista, habrá que adecuarla, ver algunos pequeños detalles, y a partir de esta ley tomar las mejores decisiones” resaltó el diputado del Congreso del Estado.

Mencionó que las observaciones que se tengan de los municipios se deberán dar a conocer de manera oportuna, y no dejar pasar ninguna posibilidad de que no se aclaren los destinos de los recursos, dejar atrás acuerdos cuando se considere que hay pocas observaciones, “a todos los municipios que tengan observaciones, aunque sean pocas, se les deberían rechazar las cuentas públicas hasta que no sean solventadas”.