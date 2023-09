Las Jornadas ciudadanas que han implementado el Consejo Ciudadano, el Tribunal Superior de Justicia y Diputados del Congreso del Estado, ha dado como resultados el poder ayudar a familias que Vivian en violencia, madres de familia que no recibían pensión alimenticia y ayudado a quienes tienen problemas por la adquisición de vales, por lo que realizara la tercer jornada en la escuela Benigno Montoya de la colonia Asentamientos Humanos de la ciudad de Durango, a partir de las nueve de la mañana.

Durante la rueda de prensa en la estuvieron presentes la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre Valdez, el presidente del Consejo Ciudadano, Jorge Clemente Mojica Vargas, la diputada Gabriela Hernández., la magistrada Alejandra Estrada, coordinadora estatal, el Consejero de la Adjudicatura y la presidenta de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

Jornada Ciudadana, acerca la justicia a los más necesitados / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Yolanda de la Torre Valdez, comento que estas jornadas ciudadanas, han permitido a cientos de mujeres sacudirse el temor a denunciar, hoy se tiene 100 asuntos que han atendido en este tipo de actividades, sin embargo, un grueso de la población que posteriormente se enteró, han acudido al Poder Judicial en busca de ayuda.

Manifestó que los temas jurídicos han sido los temas que más le aquejan a la ciudadanía porque no tiene información, porque no sabe que hacer o cómo hacerlo. Se piensa que por no estar casados no tienen derecho a pedir la pensión alimenticia, o porque no están registrados en el Registro Civil, porque están siendo vulnerados los derechos de los niños… es decir tenemos que acercar el Poder Judicial a la sociedad para poder ayudarla y no dejar que se limite el ejercicio de sus derechos.

Destacó que esta actividad también la replicaran en la región Lagunera y en el resto de los municipios / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por su parte el presidente del Consejo Ciudadano, manifestó que esta tercer jornada son únicas en el Estado y en el País, y han permitido acercar la justicia a la ciudadanía, han salido de las oficinas para ir a las colonias en donde se requiere la orientación de los autoridades del Poder Judicial y reconoció el interés de la diputada Gabriela Hernández, por participar en esta actividad a la que acuden familias de otros municipios de la entidad, en donde son apoyadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor, así como del Registro Civil.

