La Feria no es incluyente, denuncian personas con discapacidad

Lo que se presentó este año en la Feria Nacional Durango 2023, es un ejemplo del retroceso en cuestión laboral para personas con discapacidad, porque de 16 espacios que se proporcionaban para este sector cada año, ahora solo se ofrecieron 10, la feria no es incluyente, así lo indicó José Guadalupe Garza Rodríguez, representante de la Asociación de Limitados Físicos de Durango, A.C.

Asimismo, resaltó que solo se ofrecieron 10 espacios de los más de mil 500 empleos que se van a generar de manera temporal, además en cuestión de salario y apoyos, también se limitó, de los 3 mil 600 pesos que se ofrecía por el trabajo durante lo que dura la feria, se bajó a 2 mil 500 pesos, son mil 100 pesos menos respecto al año pasado.

La Feria de Durango no es incluyente, denuncian personas con discapacidad

"Quitaron un vale de comida que nos ofrecían, y especifican el horario de entrada, pero no de salida, por esas condiciones desafortunadamente cuatro compañeros no aceptaron trabajar, y es que andar en silla de ruedas o tener discapacidad motriz implica muchas cosas, tienes que moverte en tu carro o moverte en taxi, lo cual significa dinero”.

José Guadalupe destacó que con los sueldos que ofrece no pueden ir a trabajar, "se requieren al menos cien pesos para ir y regresar en puro traslado, entonces al final del sueldo que nos ofrecen, pues no queda nada".

La Feria de Durango no es incluyente, denuncian personas con discapacidad

"por eso estoy levantando la voz, en representación de los derechos de los compañeros, porque vamos en retroceso, y esta fuerte", y reiteró que la feria no es incluyente, y las cosas no se hacen como deben.









En retroceso en cuestión laboral para personas con discapacidad

Por su parte Óscar Zaldívar, secretario en Durango de Unión Nacional de Ciegos y de Baja Visión, manifestó que una persona con discapacidad que no tiene empleo, no es un problema personal, porque afecta a la economía de toda su familia, y es un tema bastante grave, incluso en la entidad se tienen varios ejemplos de personas que no consiguen una oportunidad laboral, a pesar de que pueden desempeñarse.

La Feria de Durango no es incluyente, denuncian personas con discapacidad

Recordó que en Durango hay 130 mil personas con discapacidad, y 8 de cada 10 no tienen un empleo, por lo que no se han atendido las necesidades de este sector, y considera que va en retroceso la cuestión laboral de las personas con discapacidad, algo que ya ha señalado ante el Congreso del Estado, donde se les mostró empatía, a las barreras que se tienen que enfrentar diariamente.

“Nosotros vamos a seguir luchando, y no por la recomendación que nos puedan dar en el Congreso, pero donde sí corresponde hacer una Ley bien hecha, para garantizar la inclusión laboral, y algo que no ocurrió en la nueva Ley", concluyó.