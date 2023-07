Ley Vicaria no criminaliza a los varones: Marisol Carrillo

Con la Ley Vicaria no se criminaliza a los varones, absolutamente para nada, pero por desgracia la situación de violencia principal es para las mujeres cuando tienen hijos, por parte de los hombres, así es en mayor porcentaje, pero además es una reforma temporal mientras se alcanza la igualdad sustantiva, así lo decreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó la diputada local, Marisol Carrillo.

Además señaló, que continúa la resistencia dentro del Congreso del Estado para que no se legisle en el tema, “con estiras y aflojes, porque lo voy a decir con todo respeto, hay machines y machitos que no quieren que pase, y sobre todo la incongruencia, deudores alimenticios que están peleando que no hay una ley vicaria”.

No se puede seguir utilizando a las niñas y niños, para violentar a las madres, no se debe usar como chantaje para afectar a las madres, y aclaró “no lo hago solamente para las mujeres, porque también hay mujeres que tienen esta situación”, y destacó que cuando hay un señalamiento a las mujeres por este mismo tema, ellas sí son juzgadas de manera penal, los hombres no, por lo que se presentan trabas en razón de género.





Alejandra Estrada, jueza del Poder Judicial de Durango, señaló que entre los diversos temas de juicios familiares que llegan al este órgano autónomo, el de Violencia Vicaria es sumamente delicado, pero “con toda certeza puedo decirles que mis compañeros jueces y yo nos dedicamos a estudiar cada uno de los expedientes en lo particular”.

Obviamente siendo controversias del orden familiar, al fallar los jueces en una determinación a través de una sentencia, generalmente una de las partes no queda conforme, o a veces ninguna de las 2 porque pueden o no acreditar sus acciones.

Pero como jueces esta la seguridad en Durango, de que trabajamos arduamente en cada uno de los casos, porque todos son totalmente diferentes aunque la circunstancia pueda ser similar, por ejemplo si estamos hablando de 2 juicios contenciosos por violencia económica o alimentaria, finalmente la naturaleza es totalmente distinta, por eso es necesario analizar todos los elementos.