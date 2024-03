Limitan espacios a profesionistas personas sin perfil

El presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), José Alberto Pérez de la Cruz, señaló que existen áreas de la función pública donde los trabajadores no cuentan con el perfil necesario para la labor, por lo que desde ese momento queda fuera el profesionista que sí lo tiene y que desafortunadamente no está ocupando ese espacio.

Aunque esta situación ha cambiado, aún falta mucho para apostarle a los profesionistas y que éstos ocupen los cargos relacionados con su profesión o preparación profesional, reconoció el representante de los profesionistas, quien advirtió que no se trata de un área en específico y dicha práctica tampoco es privativa del sector público, pues en el privado también suele presentarse pero en menor frecuencia.

No obstante aseguró que es el área administrativa la que quizás tenga el mayor número de profesionistas que no se desempeñan en la función para la que se prepararon, “hay lugares en donde no están insertados con la profesión de ellos, sin embargo estamos luchando para lograr ese cambio”, comentó Pérez de la Cruz.

Esto en ocasiones está relacionado con el tema de los espacios generado por las jubilaciones, además de que muchos de los trabajadores que ya cuentan con un espacio en algún área pública principalmente, y que cuentan con el perfil, pero no han terminado con su proceso de profesionalización por lo que carecen de un título a cédula profesional.





En relación a las especialidades que tienen más problemas para conseguir un empleo se encuentran aquellas que están relacionadas con el área de humanidades o de imagen como el caso de la Licenciatura en Diseño Gráfico e incluso en el área de la salud, como en el profesional de la Nutrición que aún tiene problemas para estabilizarse en lo laboral y su nivel salarial es por debajo de lo que debería ganar.