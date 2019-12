Llama IHD a la unidad a priístas

En la toma de protesta estatutaria de los nuevos comités municipales del PRI en el estado, el diputado federal y presidente de la CNC, Ismael Hernández Deras, llamó a los priistas a la unidad, a evitar la división interna y a no anteponer la agenda personal por encima de la institucional para poder triunfar en las elecciones concurrentes de 2021 y las elecciones estatales del 2022.

“Si el protagonismo personal de alguien, ya sea del Comité Directivo Estatal, del Congreso del Estado, de los presidentes municipales, de los síndicos, de los regidores, está por encima de la institución que representa nuestro partido, no le están abonando a que nos vaya bien en el 2021”, dijo el dirigente nacional del sector campesino priista.

Pidió a los presidentes y presidentas del Partido Revolucionario Institucional en los municipios, electos para el periodo 2019-2022, tener generosidad y humildad política para incluir a todos los grupos y corrientes políticas de cada uno de sus municipios y regiones; no debemos subestimar a nadie que no coincida con ellos, ya que hacerlo con otro compañero de partido es abonar a la derrota del partido no solo en su municipio, sino en el estado y el país.

“Si la unidad de los priistas es verdadera, no de dientes para afuera, si en cada mesa municipal está cada fuerza y grupo representativo con el valor de su fuerza real, el PRI tiene todo para ganar”, consideró el ex gobernador priista.

Ante el dirigente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, el secretario regional del CEN, Arturo Yáñez Cuéllar, el delegado Roberto Padilla Márquez, el líder popular Pedro Ávila Nevárez, los dirigentes de sectores y organizaciones, delegados distritales y municipales del partido, Hernández Deras reiteró que si el PRI es capaz de arreglar las diferencias en cada municipio, no hay otra fuerza política que equipare el valor de sus cuadros políticos.

Asimismo, resaltó la importancia de la labor de las dirigencias municipales, porque “lo que hagan todos los días en cada uno de sus municipios, está fortaleciendo a Alejandro Moreno Cárdenas para validarlo como un interlocutor frente al gobierno federal”.

“No hay otro partido ahora, en el Congreso de la Unión, que haya demostrado como el PRI, que cuando hay propuestas que benefician al país, vengan de donde venga, tenemos la generosidad y la humildad política para apoyarlo”, dijo.

Hernández Deras hizo hincapié que cuando la agenda de lo personal supera la agenda de lo institucional, el PRI pierde; “por eso, primero está el PRI, después el PRI y el PRI es el que permanece, nosotros somos de paso”.

También reconoció que esfuerzo del delegado del CEN, Roberto Padilla y del CDE que encabeza Luis Enrique Benítez Ojeda y Sonia Catalina Mercado Gallegos, a los sectores y organizaciones por el gran esfuerzo de equipo realizado para renovar los comités municipales y los resultados en la pasada elección local, los cuales son ponderados a nivel nacional.

El priismo de Durango, concluyó, tiene un reconocimiento especial por los buenos resultados alcanzados en las elecciones de este año, “pero la tarea está inconclusa y el desafío es enorme frente a lo que viene en el 2021 y 2022, en donde la amenaza más grande es la división interna”, previno