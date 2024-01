Llega Jornada de Orientación Ciudadana a Gómez Palacio

Debido al desconocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus derechos, existe un importante número de personas que no acude a resolver un asunto jurídico como el trámite de una pensión alimenticia, interponer una demanda de divorcio incausado, o hasta el reconocimiento de niños que permanecían en la nada jurídica.

Te recomendamos: Realizan tercera Jornada de Orientación Ciudadana en Durango

De ahí que ante la aceptación que tuvo entre los ciudadanos de los asentamientos urbanos de la capital de Durango, la sexta edición de las Jornadas de Orientación Ciudadana se concentrará en el municipio de Gómez Palacio, el próximo sábado 20 de enero, en el plantel del Conalep, ubicado en el fraccionamiento Chapala de la ciudad lagunera, en un horario de las 9:30 a las 13:00 horas.

Según información de la presidenta del Poder Judicial, Yolanda de la Torre, dichas jornadas han tenido un buen impacto entre la sociedad, sin embargo es precisamente en los municipios donde existe una gran demanda, pues desafortunadamente la gente de estas poblaciones no conoce sobre cuestiones básicas jurídicas.

“Muchas personas ni siquiera piden una pensión alimenticia porque no tienen las actas de nacimiento de sus hijos”, comentó la titular del Poder Judicial, quien señaló que entre el equipo de trabajo se encuentran secretarios de acuerdos, defensores públicos, personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y del Registro Civil, entre otros.

Imagen ilustrativa / Los problemas jurídicos que están relacionados con el tema familiar representa una de las mayores demandas que se tienen en el estado / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Informó que los problemas jurídicos que están relacionados con el tema familiar representa una de las mayores demandas que se tienen en el estado, “una mujer piensa que si no está casada, no puede demandar pensión alimenticia, aquí le orientamos que no necesita estar casada porque es un derecho de los niños y niñas de que sus padres contribuyan a la subsistencia”, comentó.

Asimismo se han detectado casos de mujeres que desean divorciarse pero desconoce que existen figuras como el divorcio incausado para lograr la separación de su marido. También se han tenido historias de mujeres violentadas que temen separarse por miedo a ser revictimizadas.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Las personas no saben qué hacer o cómo hacer para una demanda por pensión alimenticia, pensar en ir al Tribunal les asusta, y nosotros les orientamos a que acudan al Instituto de la Defensoría Pública, que hay abogados donde los orientan”, comentó Yolanda de la Torre.

También están sumados los notarios ante la cantidad de casos de personas que mueren sin dejar un testamento y son orientados para que se tramite un juicio intestamentario, así como se les informa sobre la forma en la que deben llevar a cabo uno para no dejar problemas jurídicos a sus familias.