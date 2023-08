¿Lo conoces? Su familia lo busca; llegó a Durango para trabajar en la Feria

Una madre de familia se encuentra desesperada por no saber nada de su hijo, con quien perdió comunicación en días pasados; aunque dejó de verlo a inicios del mes anterior, julio, cuando salió de casa en la Ciudad de México, para viajar a Durango, donde trabajó en la Feria Nacional Durango 2023.

Es la señora Claudia Torres González quien contactó a El Sol de Durango a fin de difundir la información y fotografías de su hijo, de nombre Diego Gabriel Romero. Su intención es que si alguien lo ha visto pueda comunicarse con ella.

A Diego le robaron sus pertenencias y no tiene más que la ropa que lleva puesta, explica la mujer | Foto: Cortesía Claudia Torres González

“Mi hijo se fue a la feria de Durango, no sé dónde, a trabajar desde principios de julio y desde el domingo que no tengo comunicación con él. Con las personas que se fue a trabajar, lo dejaron en Durango y ellos se movieron a otro estado”.

Ésta es la fotografía más reciente de Diego, según explica su madre | Foto: Cortesía Claudia Torres González

“Estoy preocupada por él, ya que me es muy difícil viajar al estado para buscarlo. (…) Sé que le robaron sus pertenencias y no tiene más que la ropa que lleva puesta, por si alguien de buen corazón lee mi mensaje y lo haya visto, por favor no duden en informarme de él”.

La mujer manda a nuestras redes sociales también la más reciente fotografía de Diego Gabriel, que habría sido tomada el pasado 4 de agosto.