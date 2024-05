Maestra de la UJED denuncia amenazas en su contra por parte de un grupo que busca la rectoría

Tras una denuncia pública realizada por la docente, Luz María Vázquez Rodarte, quien pertenece a la Escuela de Lenguas y la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), luego de ser víctima del hackeo de su celular y amenazas, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) emitió un comunicado en el que señala que el departamento jurídico de la institución se ha mantenido informado del desarrollo del caso.

Hace unos días, apoyada por varios alumnos, la docente se manifestó de manera pacífica en la entrada del Edificio Central de la Máxima Casa de Estudios en el estado, para solicitar el apoyo de las autoridades universitarias ante el acoso del que ha sido víctima, luego de que sus cuentas de redes sociales fueron hackeadas y comenzaron a difundirse imágenes personales.

De acuerdo con el documento emitido por la UJED, el personal jurídico de la institución se encuentra dando asesoría a la docente, además de brindarle atención psicológica; pese a ello, a través de su cuenta de Facebook la teacher Lucy, como es conocida, advierte que se siente insegura y bajo una amenaza de la que desconoce el origen.

“Yo me tengo que quedar callada (…), no sé en qué líos me metí al haber denunciado, ahorita hay personas que me ofrecen su ayuda, pero hay mucho más, lo que yo declaré es solo la punta del iceberg”, dijo la maestra al argumentar que ella se “puso en charola de plata para que usaran mis datos”.

Y es que quienes robaron sus cuentas de redes sociales, la obligaron a grabar un video en que acusaba al director de la FECA, José Ramón Duarte Carranza, de haberla acosado sexualmente, a lo que ella se negó rotundamente y tras ello las intimidaciones se intensificaron.

#UJEDInforma ⚠️Comunicado importante. #SomosUJED pic.twitter.com/wx4EMXXDWG — Universidad Juárez del Estado de Durango (@UJED_Oficial) May 8, 2024

Cabe destacar que Duarte Carranza, se destapó como un aspirante a la rectoría, esto de cara a los próximos comicios donde se renovará al responsable de la dirección de la UJED, de ahí que Luz María Vázquez Rodarte, advierte que se quedó en medio del fuego cruzado entre los aspirantes, de ahí que prefiere guardar silencio ante la amenaza de intereses que desconoce de dónde procede, “espero que este grupo que me dañó emocionalmente jamás llegue a la rectoría”, señaló en un mensaje dirigido a sus seguidores en su cuenta de Facebook.

Por lo que en relación a este caso “la UJED condena categóricamente todo acto de violencia contra cualquier integrante de su comunidad”, se lee en el comunicado, en el que también reiteró que se le ha brindado apoyo y acompañamiento.