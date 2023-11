Maestra dio clases solo a ocho niños; ausentismo escolar por frío

“La indicación es que atendamos a los niños, así estemos con un solo niño en el salón, tenemos que atenderlo. Incluso el recreo de los niños fue en el salón de clases porque está muy frío afuera”, declaró para El Sol de Durango la docente del 3 “B” de la Escuela General Francisco Villa, Yoscelina Renteria.

Quien recibió únicamente a ocho de un total de 22 alumnos, pues el clima fue el culpable para que los padres de familia decidieran no llevar a sus hijos a las escuelas, a fin de protegerlos de alguna enfermedad, o incluso porque algunos ya se reportaban con algunos síntomas propios de la temporada. Explicó que hubo mayor ausentismo en los grupos de 1 y 2 grado.

“Los padres de familia, algunos, no todos, se han comunicado por llamada o mensaje informando que no iban a enviar a sus niños porque estaban enfermitos, o porque el día estaba muy frío y no estaban de acuerdo con traerlos a clases”.

Abundó en que los salones están muy fríos, y no se tienen las condiciones para enfrentar y solventar el clima. Y comentó que así como pasa con el calor, temporada en que los salones suelen ser calurosos, en frío también están fríos.

“Algunos maestros han optado por traer un calentonsito, pero es propio, nada más, y hay otros que lo único que tenemos es el calor humano, y es el que nos hace vale aquí en los salones fríos, muy fríos”.

Finalmente, Yoscelina Renteria abundó que al tener una alta falta de estudiantes, no pueden avanzar con el programa de la semana, por lo que únicamente dan repaso de lo que ya se vio, “cambia nuestra planeación completamente”.