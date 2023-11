Tenemos más de 30 mil trabajadores universitarios en todo el país, que ganan menos del salario mínimo, por eso sacaremos un resolutivo para ganar al menos ese mínimo, que aun así sigue siendo un salario de “miseria”, nada más para que vean como estamos, y no son datos nuestros, son datos de la SEP, así lo afirmó Rafael Garza Ibarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (STUANL), por lo que se pedirá por parte de los sindicatos universitarios entre el 15 y 20% de incremento al salario.

“Estamos hablando de un promedio de 5 mil 200 mensual, faltaría para el mínimo mil pesos, y si viene el 20% de aumento serían unos 2 mil pesos más”, pero la mayoría de los trabajadores universitarios ganan salarios muy maltratados, nada competitivos, y aun así estamos sacando egresados, entre los que se encuentran diputados y presidentes.

Además en la mayoría de las universidades no están ajustando el salario porque no hay recursos, o por lo que sea no lo están ajustando, por eso nosotros demandaremos eso. También hay que decir que siempre en las universidades hay unas vacas sagradas que son investigadores, que tienen diferente tabulador, pero son los menos.

Más de 30 mil trabajadores universitarios ganan menos del salario mínimo./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Apuntó que cada año con el mismo recurso en las universidades, con apenas un 4% de incremento, el trabajo se vuelve más complicado porque ingresan más estudiantes, “se atiende a buena cantidad de estudiantes, y se tiene el mismo presupuesto”, por ejemplo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ingresan cerca de 220 mil estudiantes, yo como profesor atendía grupos de 30 alumnos, ahora son grupos de grupos de 60 estudiantes, pero para los trabajadores es necesario trabajar con dignidad y un recurso justo, mientras que un compañero intendente en lugar de limpiar 5 salones está limpiando 10.

Tenemos diputados que estudiaron en las universidades públicas, pero “no se dan cuenta que las universidades públicas los preparó, entre todos, aun y con los salarios de miseria que tenemos” y luego cuando llegan a los puestos se olvidan de la educación, pero es necesario que ahora le den la cara a la gente, a todos los que aportaron en su educación, a toda la gente que paga sus impuestos.

“El hecho de que tenemos que hacer una autocrítica las universidades públicas, para ver la calidad de nuestros egresados, muchos diputados son egresado de las universidades públicas, y les vale queso”, las universidades estamos secuestradas por los partidos políticos, no hay manera de sacar dinero por ninguna parte, ni siendo egresados, ni teniendo a un presidente que ha estado en una universidad pública como la UNAM.

SALARIO SE HA DEPRECIADO EN UN 10%

En este tema, Jesús Becerra secretario general del Sindicato de la Universidad de Guadalajara, expresó “los que hacemos posible el proceso de enseñanza aprendizaje, para la formación de jóvenes, hemos sido los más maltratados en los últimos cinco años, nuestro salario en general se ha depreciado en su poder adquisitivo en un 10%, en los últimos años”

Destacó que hay una violación del derecho constitucional que tienen todos los trabajadores del país, es a ganar un salario mínimo por ley, y eso no está pasando con más de 30 mil trabajadores universitarios y sus familias, porque los incrementos han sido por debajo a la inflación, al grado tal, que ya se viola la constitución, somos los únicos con trabajadores con salarios menor al mínimo y no lo vamos a permitir.

Se realizará un pronunciamiento, para demandar por todas las vías, una demanda colectiva ante las instancias que correspondan, contra las autoridades responsables del subsidio a las universidades públicas del país, para exigir que se cumpla con la constitución, se requieren cerca de 720 millones al año para cumplir con la constitución y sacar de la pobreza a trabajadores, no se se resuelva el tema, pero vemos como se otorga recurso a otro tipo de proyectos.

Por su parte el secretario general del SPAUJED, Erik Cosaín, indicó en el marco de la Asamblea, que en Durango se sumarán a las gestiones que está realizando la UJED a nivel federal para cumplir las prestaciones correspondientes a fin de año, y las últimas quincenas, que deberán cubrirse al 15 de diciembre, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo.