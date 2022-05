Morena invierte un mdp en redes sociales para atacar a Esteban: "Va por Durango"

Más de un millón de pesos le han metido operadores de Morena en redes sociales principalmente Facebook y Twitter para atacar de manera sistemática y sin fundamento alguno, en una clara campaña negra, al candidato de la coalición “Va por Durango”, Esteban Villegas, informaron presidentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, Verónica Pérez, presidenta del PAN, resaltó que se ha encontrado que existen esfuerzos coordinados y artificiales para atacar al candidato, crean hashtags para lo cual contrataron a una agencia para realizar los ataques.

Agregó "se pueden observar en estas redes las cuentas falsas para denotar a Esteban con argumentos falsos y apoyar a Marina Vitela, si duda se trata de una campaña sucia orquestada por Morena".

Por su parte, Miguel Ángel Lazalde Ramos, presidente del PRD, manifestó que a través de estas cuentas falsas se han creado ya alrededor de cinco millones impactos contra Esteban Villegas, y se estima que el gasto pueda llegar al millón de pesos.

De la mano de las estructuras panistas vamos a ganar y haremos un excelente gobierno en beneficio de las y los duranguenses. ¡Gracias por su respaldo y apoyo! ¡Juntos hasta la victoria! #DefendamosDurango #ConTrabajoYValor #VotaXEsteban pic.twitter.com/BKJLa6uiyk — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) May 19, 2022

“Nosotros si hemos cuestionado el desvío que han generado en el municipio de Gómez Palacio, con documentos que ha circulado el propio síndico municipal de su partido, nosotros no estamos inventando cuando señalamos de manera directa, no estamos utilizando troles para atacar, en lo personal he denunciado el sobre precio de las despensas cerca de 20 mil, que operó Marina Vitela con documentos con contratos que tenemos en la mano”, dijo MIguel Ángel Lazalde Ramos.

Añadió que ha cuestionado también el internet que se contrató para Gómez Palacio, para que no haya nada, y el propio síndico municipal lo ha demostrado.

Por su parte, Arturo Yañez Cuellar, presidente del PRI, dijo que es necesario hacer esta denuncia pública contra Morena, porque es necesario que los duranguenses se den cuenta que tipo de partido es, que son tramposos, dolosos, y se está evidenciando con hechos.

Yañez Cuellar dijo que se tienen identificadas a las personas que han hecho mal uso de sus páginas, con la intención de perjudicar de manera directa al candidato Esteban Villegas, se tiene identificado a Luis Rodríguez de origen venezolano quien es el operador de esta campaña negra, y la empresa FMX que dirige Guillermo Cabrera, quien presume trabajar con Morena y maneja la cuentas del gobierno de San Luis Potosí.

“Hay argumentos y sobre todo documentación y hechos de lo que estamos denunciando de esta guerra sucia, no es posible que hayan creado seis páginas de Facebook en un solo día estratégicamente para poder hacer esta campaña sucia, Morena es un partido sucio que de manera tramposa quiere hacerle daño a nuestro candidato y no lo vamos a permitir”, concluyó el presidente del PRI.