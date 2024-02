San Valentín: El creativo trabajo de Saira, una joven florista

Detrás del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, o también conocido como San Valentín, hay todo un efecto comercial y creativo, pues quienes venden productos para regalar en la fecha, tratan cada año de llenar el ojo de los enamorados compradores, no solamente con novedades, sino con calidad.

Te puede interesar leer: ¿Sabías que en Durango hay restos de San Valentín?; conoce la historia del famoso santo

Y uno de los oficios más recurridos en este día es el del florista, y Saira, emprendedora de Las Bellas Flores de Carmelita, da muestra de este trabajo, el cual no es para nada improvisado.

“Soy florista, emprendedora (…) tengo toda mi vida de florista, viene de mi familia. Mi papá tiene una florería, mi hermano también, siempre nos hemos dedicado a esto”, declaró la joven, quien desde hace tres años decidió poner su propio establecimiento.

Y quien contó para El Sol de Durango todo lo que hay detrás de esta labor que más allá de un arreglo floral, representa ser un mensaje de amor, de quien las regala. La creatividad, disposición y dedicación son claves para tener éxito en este rubro.

Uno de los oficios más recurridos en esta fecha es el del florista, y Saira, emprendedora de Las Bellas Flores de Carmelita, da muestra de este trabajo, el cual no es para nada improvisado / Foto: Lulú Murillo

“Desde chiquita me enseñaron a hacer esto, pero es práctica, también estuve trabajando en otras florerías que me ayudaron en experiencia, estuve viajando también para aprender más de flores, ramos, el cuidado, son muchas las cosas que implica ser florista. No es improvisado, sí debes saber. No es fácil, pero nos encanta esto”.

Además de ello, una buena florista debe tener conocimiento para escoger las mejores flores con sus proveedores, pero también saber cómo cuidarlas y protegerlas para que éstas sean duraderas.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“...el transportarlas, el calor, o el frío, las altas o bajas temperaturas, muchísimas cosas, llegar, poner en agua, hidratar, tenemos que entregarlas en buen estado. Deben tener las flores agua limpia cada tercer día, limpiar flor por flor, follaje por follaje, sí es algo muy complicado que a veces la gente no se da cuenta”.

Desde que se hace la compra, dijo, empieza la importante decisión para lograr tener un producto de calidad. Saira del Carmen Rosales Silva contó que por su parte adquiere solamente flor de invernadero, de buena calidad.

La joven con su idea de negocio, la cual ha mantenido en desarrollo y crecimiento desde hace tres años, hoy en día es generadora de empleo, al contar con siete colaboradores en su establecimiento.

Uno de los oficios más recurridos en esta fecha es el del florista, y Saira, emprendedora de Las Bellas Flores de Carmelita, da muestra de este trabajo, el cual no es para nada improvisado / Foto: Lulú Murillo

Las Bellas Flores de Carmelita

El negocio emprendido por Rosales Silva se encuentra ubicado en calle Uxmal 1002, en la colonia Azcapotzalco, en la ciudad de Durango. además de encontrarlos en Facebook como Las Bellas Flores de Carmelita, también se les puede contactar a través del 618 112 20 45.

Uno de los oficios más recurridos en esta fecha es el del florista, y Saira, emprendedora de Las Bellas Flores de Carmelita, da muestra de este trabajo, el cual no es para nada improvisado / Foto: Lulú Murillo

Uno de los oficios más recurridos en esta fecha es el del florista, y Saira, emprendedora de Las Bellas Flores de Carmelita, da muestra de este trabajo, el cual no es para nada improvisado / Foto: Lulú Murillo