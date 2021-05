Mina & El Tigre: proyecto musical que florece en el norte de México

Al norte de México hace algunos años surgió con fuerza un proyecto musical que en poco tiempo se ganó el respeto y cariño en la escena local de Durango, "Mina & El Tigre" a cargo de la cantante, compositora y guitarrista, Inés del Palacio.

Con una combinación de dream pop y rock experimental la duranguense ha conquistado escenarios a lo largo del norte del país al participar en festivales estatales y nacionales. En la actualidad su voz es considerada una de las más bellas y valiosas que ofrece la entidad duranguense.

Sus presentaciones son, en definitiva, una experiencia que se debe vivir en carne propia ya que al escuchar la música de Mina & El Tigre esta juega con tu percepción respecto al entorno y la propia existencia. En entrevista para El Sol de Durango Inés nos comparte la historia detrás de su proyecto musical.

De pequeña siempre tuvo una conexión musical "a pesar de que en mi familia no había músicos como tal, a mí me gustaba mucho escuchar música y me sentía muy cercana a ciertos estilos que ponían mis papás, sobre todo me gustaban los de mi papá".





Música: reflejo de mi mundo interior

El momento crucial para su música se dio cuando cursaba la secundaria, comenzó a involucrarse en clases de música que la llevaron a conocer más acerca de este arte. "Empecé a explorar esa parte y finalmente me di cuenta de que tenía un talento y quería hacer algo con él", señala.

Años después comenzó a asistir al coro de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), lo cual le permitió tener una vista más amplia de la música. Pero a pesar su pasión Inés decidió estudiar psicología, una etapa que le permitió descubrir una parte de su proyecto. "En mis canciones las combinó, para mí la música y la psicología van de la mano, ambas me enriquecen en este camino".

Una vez que concluyó la licenciatura finalmente se involucró de lleno en el mundo artístico. Durante todo el proceso la joven siempre contó con el apoyo y respaldo de su familia, "incluso me compraban mis instrumentos y nunca me dijeron que no me dedicara a la música. Y al final son mis más grandes fans", destaca.

Mina & El Tigre, artista duranguense | Foto: Cortesía | Mina & El Tigre





Surge Mina & El Tigre

De acuerdo con Inés su estilo vocal está muy influenciado por la etapa en la que participó en el coro Fanny Anitua, "esta experiencia me dio una visión de lo que yo quería hacer con mi música. Además de algunos géneros y amistades".

Comenzó con covers de canciones desde Soda Stereo hasta Björk, a la par que se involucró con proyectos de amigos y amigas, mientras tanto trabajaba en pulir un estilo propio.

Mina & El Tigre nació como una necesidad de Inés por explorar la parte de solicita. Pero como cualquier artista su música evolucionó y en esta búsqueda comenzó a acompañar su proyecto con otros instrumentos además de la guitarra, al involucrar bases rítmicas y sintetizadores.

Actualmente la duranguense vive en la Ciudad de México con el objetivo de lanzar su primer Ep con seis canciones al lado de músicos como Javier Calderón, quien es guitarrista y productor; José Martínez en la batería, Uriel Orosco y Jan Zaragoza como tecladista.

Mina & El Tigre es un proyecto cien por ciento duranguense que nació como una necesidad de Inés para expresarse, el cual vale la pena seguir y darse la oportunidad de conocer. Si te interesa seguir más de cerca este proyecto musical da clic aquí.