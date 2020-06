Mínima protección recibe personal de Correos de México

El personal de reparto de Correos de México en la entidad, solo cuenta con cubre bocas como medida de prevención ante el Covid-19, ante esto el secretario general del Sindicato de Correos sección Durango, José Gustavo Cisneros Morales, indicó que no se han otorgado los insumos necesarios para prevenir el contagio de dicho virus, “no son muchas las medidas, ni las adecuadas, solo se nos otorgó un cubrebocas y gel antibacterial, actualmente se trabaja de forma terciada, para evitar aglomeración”, dijo el entrevistado.

Añadió que a nivel estatal son 150 los trabajadores en el área de reparto que laboran con un cubrebocas como única medida de prevención, subrayó que el área de reparto está expuesta de manera constante al SARS-CoV-2, ante la presencia del virus en la comunidad.

Si bien, el personal sindicalizado entre carteros y mensajeros, recibe su pago salarial completo y bono de productividad, al personal operativo o administrativo solo se paga los días que acuden a laborar.

Descartó la posibilidad de realizar algún tipo de manifestación ya que la salud de los agremiados al sindicato no se debe poner en riesgo, “seguimos trabajando, nosotros seguimos las medidas de sanidad con nuestros propios medios, ya que no se están proporcionados cubrebocas o guantes, el Comité Nacional otorgó cubrebocas lavables y eso ayudó a no gastar de manera frecuente en dichos insumos”, comentó.

Para finalizar señaló que hasta el momento no se han registrado casos positivos, ni sospechosos entre los trabajadores de Correos de México.