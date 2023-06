Movimiento Ciudadano, no debería opinar sobre resultados de elecciones: Enrique Benítez

"Movimiento Ciudadano no debería opinar sobre la jornada electoral que se desarrolló el pasado domingo 04 de junio, en Coahuila y Monterrey, ni la situación del PRI y la alianza, porque MC, ni si quiera tuvo la capacidad de postular candidaturas a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila”, así lo declaró el diputado local del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, al ser cuestionado por las declaraciones del dirigente estatal de MC, Martín Vivanco Lira.

“Qué cómodo salir a criticar en vez de ir a la lucha, de ir a convencer al ciudadano y de hacer campaña y mostrar sus propuestas”, no tienen palabra, son esquiroles del gobierno. ¿A quién le favorece que Movimiento Ciudadano no juegue en las elecciones, a quien le favorece que no quiera aliarse con PAN, PRI y PRD? pues a Morena, al gobierno, al presidente de la República.

“Dante Delgado hace el trabajo sucio y luego salen con la cara lavada, a decir que son unas blancas palomitas, que ellos están bien y que lo demás estamos mal”, cuando deberían salir pero a sumarse a la lucha democrática, que participen y que sean oposición y ya que después opinen.





Local Nos fortalece que Durango y Coahuila sean bastión del priismo: Arturo Yáñez

Sobre los resultados en general de la jornada electoral y las voces de quienes piden la destitución de la dirigencia nacional del PRI, de Alejandro Moreno, por haber perdido en Estado de México, expresó “si comparamos los votos que sacó Ale del Moral, con los que saco Del Mazo, curiosamente Ale, saco más votos, y hace 6 años del Mazo le ganó a Delfina, pero muy apretado".

“A ver Alejandro Moreno, ha hecho un gran esfuerzo, estaba perdida la elección, Alejandra del Moral andaba mucho más abajo de lo que al final quedó, hubo una remontada”, entonces hay que evaluar si hay motivos para pedir su destitución, pero lo que sí hay, es evidencia de que Alfredo Del Mazo no ayudo, y no permitió que su equipo los fines de semana y en horarios fuera de oficina participaran, o la mencionara, o apenas la menciono de pasada.

"Claramente se vio que esta negociado con el presidente, con el Gobierno Federal, y lo vamos a ver pronto”, ya vamos a tener más embajadas que gobernadores.

La semana pasada Benítez Ojeda, comentó que la victoria se veía para Coahuila, pues señaló que se tiene la certeza, de que Manolo Jiménez Salinas, de la alianza PRI, PAN, PRD será el gobernador, pues así lo manejaban anticipadamente las encuestas, mientras que para Estado de México, reconoció que era una elección más competida, más reñida.