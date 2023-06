Nos fortalece que Durango y Coahuila sean bastión del priismo: Arturo Yáñez

Luego del resultado electoral del domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, donde el Partido Morena se impuso a la alianza conformada por los partidos PRI, PAN y PRD en el caso de la primera entidad, catalogada como el bastión más importante de su instituto político, con lo que el Revolucionario Institucional pasa a ser la cuarta fuerza política de México, en Durango el dirigente estatal tricolor, Arturo Yáñez, declaró ante medios “vamos muy bien”.

Yáñez Cuéllar organizó una conferencia de prensa en las afueras de un conocido restaurante por avenida 20 de Noviembre. Ahí, sostuvo optimista que tras la elección del pasado domingo, en Coahuila, se confirma que en el norte de México, existe un bastión priista muy fuerte, sólido, donde Morena no tiene cabida, donde la gente le dice no a esa forma de gobierno que tanto daño le ha hecho al país, y prueba de ello –reforzó- es el triunfo contundente de Manolo Jiménez quien prácticamente no tuvo competencia.

A la vez, explicó que en la pasada jornada electoral, donde participó más del 50% del electorado, el candidato de la Alianza “Va por México” en Coahuila, resultó triunfador con una diferencia notablemente amplia, lo que no deja dudas de la decisión de los habitantes del vecino estado.

Nos fortalece como partido, y nos da energía que Durango y Coahuila sean ese bastión del priismo, y desde donde a través de un gran esfuerzo, rumbo a la elección del próximo año 2024, seremos la mejor opción; “queremos ser competitivos, queremos la confianza de la gente y desde acá estaremos dando resultados para enviar un mensaje a todo el país de que sí se puede gobernar sin distingos, pero sobre todo: sin dividir a México”, añadió.

“Nuestros hermanos de Coahuila disfrutarán de los gobiernos de la Alianza que son de resultados. Un ejemplo de ellos es el gobierno de Esteban Villegas, aquí en Durango quien en poco tiempo, ha dado importantes avances en el combate a la corrupción y sobre todo que financieramente, ha demostrado una disciplina ejemplar. Además, ya comienza a verse la mano de Esteban en las obras y acciones”.

A nivel nacional, la Alianza “Va por México” obtuvo 3.5 millones de votos en la elección de este domingo, misma cifra que obtuvo Morena, por lo que a la Alianza le llena de ímpetu y de compromiso para poder seguir trabajando en consolidar un proyecto fuerte que se gane la confianza de los mexicanos.

Finalmente, mencionó que en los estados donde gobierna Morena, se tiene mucha desolación, “mucha decepción y arrepentida de haber votado por ellos, porque hoy tienen mucha inseguridad, hay una fuerte descomposición social. En cambio los estados que gobierna el PRI, ahora de manera conjunta, habrán de avanzar en la ruta del desarrollo.