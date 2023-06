Mujeres Empresarias crean redes para explorar nuevos mercados: AMEXME

Las mujeres empresarias están creando redes empresariales que les permita tener mayores ventas en otros mercados fuera de la entidad que les permita sostener los negocios, ante una economía estacada por la falta de inversiones en Durango y en todo el país, declaró Cristina Romero presidenta de Amexme.

"Existe una situación económica muy difícil en la entidad, no hay flujo de efectivo, no hay dinero, no hay circulante y esto sin lugar a dudas que afecta a todos", comento la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme)

"Nosotras como empresarias estamos trabajando en la construcción de redes empresariales con los cuales podamos hacer negocios paralelos que les permita tener ingresos extraordinarios para poder sacar a flote nuestros negocios".

"Estamos evitando a toda costa el cerrar nuestras empresas y por ello la Asociación a su cargo está apoyando con la vinculación empresarial. Recientemente pudimos vincularnos con 700 empresas de diferentes entidades con la finalidad de tener nuevos mercados, tenemos que traspasar el mercado local y poder ir más allá que permita captar más ingresos económicos".

Cristina Romero, resaltó que la principal meta en estos momentos es mantener vigentes las empresas, evitar que esta cierre y evitar el despido de personal. "Tenemos que cuidar lo que tenemos en estos momentos".

Reconoció que actualmente para las empresarias no son buenos momentos para hacer nuevas inversiones, no es tiempo de arriesgar el patrimonio de ninguna de las empresarias. Afortunadamente en Amexme no se tiene detectada ninguna empresa que esté en riesgo de cerrar, las empresas que registraron dificultades económicas a raíz de la pandemia, cambiaron de giro principalmente las del ramo educativo.

Con respecto a la generación de utilidades, comento que algunas empresas sí lograron obtenerlas y como lo establece la Ley, se estuvieron pagando a los trabajadores, en otros casos se les brindaron compensaciones. "Para las empresarias es importante incentivar a los trabajadores, con la finalidad de poder crecer".