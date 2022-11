Municipios sí están recibiendo recursos por la legalización de los “chocolatos”: Onappafa

El gobierno federal, lejos de pretender quedarse con los ingresos por la regularización de los automóviles extranjeros, los está regresando a los municipios para pavimentación.

Cada centavo que el gobierno federal esta otorgando a los municipios por la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, tienen que ser aplicados de manera correcta tanto en la pavimentación como en la mejora de los caminos vecinales, declaro el dirigente de la Organización de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) Teófilo Rodríguez Acosta.

Manifestó que el gobierno federal sí está otorgando cada peso y centavo que está ingresando por el concepto antes mencionado, en donde para Durango, se espera la legalización de 120 mil unidades o más.

Reconoció que el gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, ha estado cumpliendo con la entrega de dichos recursos a los diferentes municipios en donde se ha presentado la legalización vehicular, como es el caso de Durango, Gómez Palacio, Súchil y otros.

Dijo que esos recursos tienen que aplicarse en pavimentación pero también en el mejoramiento de los caminos vecinales, pues las familias del medio rural, también han estado aportando y merecen ser beneficiados.

Rodríguez Acosta, recordó que las gestiones de la Onappafa, que dirige el profesor Guadalupe Barrios, rindió buenos frutos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien lejos de pensar en que la federación se quedara con esos recursos, los está regresando a la gente a los municipios para que tengan una verdadera pavimentación o no solo el tapar baches.

Comento que quienes no se han regularizado, lo hagan lo más pronto posible, antes de que concluya el mes de diciembre, pues posteriormente serán objetos de extorciones por parte de algunas autoridades.

Manifestó su confianza en la sensibilidad del Ejecutivo Federal y del propio gobernador Esteban Villegas, para que no actúen contra esas personas que no pudieron legalizar sus automóviles por ser asiáticos o europeos, la gente los utiliza para transportar a sus familias y trabajar, no para delinquir aclaro.

El Dirigente de la Onappafa, afirmo que la organización estará al pendiente para seguir protegiendo el patrimonio de las familias, y continuaran brindando asesoría a quienes aún no han podido hacer los tramites para legalizar sus unidades.

Algunas personas están intranquilos por afirmar que la Guardia Nacional les quitara sus vehículos extranjeros que no lograron regularizarse, finalizó el dirigente de la Onappafa.