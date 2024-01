Algodoneros laguneros reclaman falta de apoyo de Federación

Lerdo, Durango (OEM).- Campesinos de la Comarca Lagunera tanto del Estado de Durango como de Coahuila se manifestaron en las instalaciones de la oficina regional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Regional (SADER), reclamaron que el Gobierno Federal ha abandonado al campo y para este 2024 el futuro se ve sombrío ante la falta de apoyos.

Cerca del mediodía de este jueves en las instalaciones de dicha demarcación gubernamental, decenas de campesinos productores del campo lagunero, reclamaron que la semilla transgénica que recibieron es de mala calidad, además que el Gobierno de México prácticamente no voltea a verlos y se sienten abandonados.

Fernando Hernández, vocero de los campesinos, explicó ante las decenas de los asistentes, que han sufrido pérdidas cuantiosas por más del 50%, “todos los compañeros son compañeros algodoneros, tenemos una queja de que la semilla que nos vendió Bayer este año 2023 nos tiene tronados a todos los productores del sector social y a los de pequeña propiedad, tuvimos ya pláticas con ellos, nos traen con puras clases de genética, le echan la culpa al clima, hubo otras semillas que estuvieron expuestas al mismo clima y dieron resultados y dieron la producción debida”, recalcó Hernández.

Dijo que la afectación es de más del 50 %, desde 5 toneladas por hectárea hasta 7 y 8 toneladas por hectárea y “ahorita o sacamos más que 3 y el más grande es de cuatro toneladas por hectárea, no sacamos ni lo que invertimos, el Gobierno Federal de plano nos ha abandonado, nos ha dejado a la intemperie”, sentenció.

Hernández, explicó que acudieron a las instalaciones de la oficina regional para generar conciencia en las autoridades para ‘dejarles en claro’ que el campo es apartidista, nosotros somos los que le damos de comer al pueblo, a la gente, nos dejan de plano solos, que nos den cobertura en el precio del algodón, en el precio de la semilla, pedimos trabajar y que nos dejen trabajar”, señaló.

Reclamaron que le invierten por hectárea alrededor de 58 mil pesos y no han podido obtener utilidad, “ahorita no sacamos más que 38 o 40 mil pesos, no estamos sacando ni siquiera lo que invertimos”, insistió.

Aclaró que van a interponer una demanda a Bayer y a las diversas marcas que ofertan dicha semilla a los productores del campo.

Por último señaló también que en general se registraron pérdidas de entre25 a 30 mil pesos por hectárea y existen alrededor de 10 mil hectáreas en la Comarca Lagunera de un universo de mil 300 productores en el sector social y un porcentaje mínimo de la pequeña propiedad.