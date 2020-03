Ante coronavirus, cierran presidencia de Lerdo

LERDO, Dgo. (OEM).- Luego de establecer que la curva de mayor contagio del coronavirus inició el día de ayer, de acuerdo a las explicaciones de los especialistas de la salud, el presidente municipal Homero Martínez Cabrera determinó suspender actividades en el palacio municipal por los próximos 15 días, precisando que laborarán sólo las direcciones operativas con guardias permanentes.

El alcalde se dijo preocupado por la situación que prevalece en el mundo y de la cual ni el estado ni el municipio de Lerdo se encuentran exentos. Explicó que durante su participación en la pasada reunión de la Comisión de Salud en el estado de Durango, le pidió al gobernador José Rosas Aispuro Torres acudiera a esta ciudad el Secretario de Salud “para dar certidumbre a la ciudadanía de todas las acciones que hemos estado implementando”.

El edil recalcó su certeza de que la Secretaría de Salud en el estado es quien “lleva mano en las medidas y que nosotros hemos atendido cada una de las recomendaciones, inclusive el oficio que nos manda el Secretario de Gobierno donde indica que se suspendan todo tipo de reuniones”.

Homero Martínez fue puntual al señalar “hemos seguido puntualmente cada una de las recomendaciones, el día de hoy hemos tomado la decisión, derivado de las diferentes instancias de salud y por recomendaciones de Cecilio Medina, director de Salud, suspender actividades en la presidencia municipal porque el riesgo más latente que tenemos de que se propague el virus son las próximas dos semanas”.

Las indicaciones son muy claras: que se mantengan en sus casas, que tomen sus precauciones, que no salgan si no hay necesidad, “los directores seguirán prestando sus servicios desde sus hogares, tomando como base la tecnología, hoy en día pueden resolver desde sus casas muchos problemas a través del internet, de sus teléfonos celulares, de whatsapp”, acotó.

Por su parte Cecilio Medina enfatizó en la importancia de seguir puntualmente las indicaciones para evitar la propagación del virus al señalar “estas dos semanas son de aislamiento, de prevención, no son vacaciones, el tan anunciado estadístico de contagio llegó, por eso el municipio cerrará sus puertas, pero se continuarán los servicios y la atención con guardias para evitar la socialización al máximo”.

Las áreas operativas que mantendrán sus funciones con guardias que permitan atender las demandas ciudadanas son: Tesorería, Tránsito, Protección Civil, Seguridad Pública, Obras Públicas, Salud, Servicios Públicos, Prevención Social, Juzgado Municipal, Alcoholes, Plazas y Mercados, (verificar cumplimiento de medidas preventivas), Fomento Económico (no bolsa de trabajo, ni turismo y verificar cumplimiento de medidas preventivas), Instituto de la Mujer, Parquímetros, Aeropuerto, Deportes (trabajo al interior de las áreas deportivas, no atención al público), Medio Ambiente (trabajo al interior de las áreas parques, etc. y evitar atención al público).