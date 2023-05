Apicultores implementan técnicas para preservar las abejas en Durango

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Especialistas en el tema del cuidado de las abejas en el estado de Durango indicaron como en otros países sufren graves problemas por no haber cuidado a las abejas, por ejemplo, en China usan la tecnología para la polinización de las plantas, mismo que es el trabajo original de los insectos que solo nos dan vida.

Te puede interesar: Buscan crear cultura de la conservación de los polinizadores en la Laguna

Así lo indicaron para El Sol de Durango la técnico social de la estrategia de acompañamiento técnico del programa producción para el Bienestar de la Federación, Elizabeth Vargas Aranda, así como la bióloga María Fernanda Sánchez Alfaro y la maestra en ciencias, Elena Flores Cabada, quienes explicaron la importancia de cuidar a las abejas para no caer en los errores de otros países que usan tecnología para hacer el trabajo de las abejas, o en otros continentes como el europeo que ahora se tienen panales de abejas en sus casas para buscar rescatar lo que antes eliminaron.

"En México, principalmente en el norte, estamos en un excelente momento para detener el uso desmedido de insecticidas, plaguicidas y métodos dañinos para las abejas, como seres humanos debemos recordar que ocho de cada 10 alimentos que llegan a la mesa son gracias a la polinización de las abejas, sin el trabajo de estos insectos no tendríamos este alimento en nuestra mesa para las familias, y eso nos debe de preocupar y ocupar en su cuidado", manifestaron.

Por su parte Daniel Sánchez Gonzales detalló que inició con esta actividad como si fuera un pasatiempo sin ninguna asesoría, pero con el tiempo ha aprendiendo y con el apoyo de las expertas que le facilita el Gobierno Federal, tiene una pequeña empresa que le da para vivir y sobre todo para colaborar en el cuidado de las abejas en la región de los llanos.

Asimismo Elena Flores Cabada mostró los productos que se pueden realizar con la miel y sus derivados, como:

Jabón.

Veladoras.

Cremas humectantes.

Suplementos alimenticios y hasta productos para la garganta.

Todo natural, sin ningún químico y por supuesto el producto principal es la miel que dejan las abejas cuando son cuidadas y atendidas como se merecen.

Las especialistas reconocieron que no es sencillo el trabajo de concientización a la ciudadanía, como tampoco lo es el enseñar los beneficios de cuidar a las abejas, por ello la química Fernanda Sánchez indicó "estamos trabajando mucho con los niños y se ha encontrado una mentalidad abierta, muy diferente, por ejemplo los niños reconocen que si como seres humanos no molestamos a las abejas ellas no nos dañarán, pero si las provocamos podemos tener desenlaces muy lamentables, por eso se le apuesta mucho a la concientización de las nuevas generaciones", destacó.

Finalmente Daniel Sánchez mencionó que ha recorrido algunas ferias y puntos donde los gobiernos les dan la oportunidad de ofrecer sus productos derivados de la miel, pero también buscan establecerse y poder encontrar un mejor mercado para ofrecer sus productos de manera formal.