Conmemoran el Día Mundial de las Abejas en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Este jueves 18 de mayo, en la plaza principal se llevó a cabo el encuentro con diferentes escuelas y autoridades, todos reunidos para conmemorar el Día Mundial de las Abejas, el cual se celebra el 20 de mayo, pero se realizarán varios encuentros en el estado de Durango para concientizar a la ciudadanía de la importancia de las abejas en el mundo.

El encuentro fue encabezado por el alcalde David Ramos Zepeda, quien les pidió a los presentes hacer conciencia sobre la importancia de las abejas, ya que ellas son las responsables de la polinización de las flores, "gracias a su trabajo tememos frutas, verduras y la miel, la cual es de vital importancia en la salud de los seres humanos, de ahí que ofreció su total respaldo a los trabajos en favor de la avicultura y el cuidado de las abejas", dijo.

Por su parte Elizabeth Vargas Aranda, responsable de la estrategia de acompañamiento técnico del programa federal de producción para el bienestar, reconoció que desde la llegada de Ramos Zepeda, se ha tenido un excelente apoyo a este trabajo de acompañamiento, "se ha logrado saber y apoyar a los avicultores que lo hacían de manera libre y sin ningún acompañamiento, hoy se tienen historias de éxito con personas de este municipio y otros ejidos".

Asimismo indicó que realizarán actividades como la de este jueves, en Francisco I. Madero de Pánuco de Coronado, sábado y domingo en Durango capital, y el 25 de mayo en el CBTA #3 inaugurarán el jardín para polinizadores.

Señaló que Durango presenta las mejores condiciones para esta actividad, desde la comunidad de Francisco I. Madero, toda la región de los llanos hasta Santa Clara, el sur y norte de Cuencamé, son de los lugares donde se puede extraer la mejor miel, y si se le dedica mayor atención y asesoría, puede resultar más beneficiosa económicamente hablando para las familias, que sembrar frijol o maíz.

Vargas Aranda también indicó cuentan con historias de éxito, como la de un habitante de la comunidad de Ignacio Ramírez del municipio de Guadalupe Victoria, quien comenzó rescatando enjambres que la ciudadanía denunciaba por temor, "hoy de solo recolectar esas colmenas tiene casi las 30 cajas, con ellas extrae miel, la procesa y con la asesoría le da el valor agregado, teniendo ya una manera de vida, y así hay muchos apicultores que no reciben asesoría, pero estamos para ayudarlos y atenderlos a todos, la intención del gobierno federal es que de esto puedan tener una mejor manera de vida, y sobre todo, que cuidemos a las abejas que nos raglan vida con la polinización", puntualizó.

Finalmente reconoció que falta mucha educación sobre el tema, por ejemplo en el municipio de Santa Clara los campesinos sacan mucha miel, de la llamada silvestre, "que no tiene cajones que no esta procesada y ellos no saben de su excelente calidad, les falta información, la asesoría que nosotros les estamos ofreciendo, esa miel a veces la regalan, la venden muy barata o hasta la malbaratan, porque no conocen de la importancia de su miel, su buena calidad y lo que se puede lograr con esa mil de excelente calidad", destacó.