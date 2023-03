Aprueba cabildo el Año del Centenario de Villa Unión, Poanas

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -En la sesión solemne de cabildo que se desarrollo la mañana de este jueves 23 de marzo, el cabildo en pleno aprobó la propuesta de la presidenta municipal Irma Araceli Aispuro, misma que será desde el 23 de marzo del 2023, y hasta el 23 de marzo del 2024, se utilice en toda la documentación oficial la leyenda: El Año del Centenario de Villa Unión, Poanas.

Lo anterior lo sometió a votación económica del cuerpo colegiado la alcaldesa, esto al momento de estar pronunciando su discurso dijo, Villa Unión, Sigue creciendo, se sigue transformando, por ello les propongo a ustedes, al Honorable Cabildo de Poanas, que podamos someter a votación en esta sesión solemne, y estando el pueblo de Poanas, y así como el representante personal del gobernador del Estado como testigos, que sea decretado el presente año, desde el 23 de marzo del 2023 y hasta el 23 de marzo del 2024, como EL Año Del Centenario De Villa Unión, Poanas, Durango.

Detalló la primer edil, que esto es para todos los efectos cívicos y legales que atañen a la municipalidad, “decreto con el que dejaremos testimonio de la importancia de nuestros primeros cien años de vida como una sola comunidad, y vestigio de la responsabilidad cívica que caracteriza a cada uno de los actuales servidores públicos, en los que ustedes confiaron para guiar las decisiones administrativas durante este periodo, aunado a la revalidación del compromiso de la búsqueda de un futuro mejor para todos sus habitantes”, recalcó.

Al momento de someterlo a votación, los nueve regidores, el síndico Ernesto Saracho y la alcaldesa, levantaron la mano de manera afirmativa, con lo que entro en proceso y quedo asentado en el acta de cabildo del día, la decisión que se acababa de tomar el cabildo en pleno, esto para recordar que el año 2023, fue el año que se cumplió el primer centenario de la formación oficial de lo que hoy se conoce como la ciudad de Villa Unión, en el municipio de Poanas.

Al concluir su mensaje reconoció, que hace algunos meses recorrió las calles de todos los pueblos, colonias y barrios de su municipio, ahí viéndonos frente a frente, nos comprometimos a tener una administración de resultados, hoy a seis meses y medio de tomar las riendas de esta responsabilidad, la más grande que puede tener cualquier poanence, “quiero decirles que no claudicaremos, que no bajaremos la guardia ante ninguna circunstancia, que no les vamos a fallar, que les vamos a cumplir lo prometido, y como lo ha dicho el gobernador, a Poanas se le llegó la hora de crecer, de salir adelante juntos, vamos a caminar de la mano sintiéndonos orgullosos de ser hijos de esta bendita tierra”, apunto.