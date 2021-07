Atiende secretario de Secope llamado del diputado Ramos Zepeda

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Después del llamado y reclamo que hiciera el diputado local David Ramos Zepeda, a la secretaria de Obras Publicas del Gobierno del Estado (SECOPE), sobre reiniciar las obras de pavimentación que se dejaron inconclusas en el centro de esta ciudad, esta semana iniciaron los trabajos, asegurando el legislador que el secretario atendió el llamado para seguir con las obras.

Nuevamente a través de un video que subió a sus redes sociales el legislador local, señalo que la empresa encargada de las obras de repavimentación del centro de esta ciudad, por instrucciones del secretario de SECOPE, inicio con los trabajos, reiterando en dicho video David Ramos, que se estará muy al pendiente que no se vuelvan a detener las obras hasta que no queden completamente concluidas.

De la misma forma y agradeciendo la pronta atención, le comento al secretario de obras del Estado, que estará como diputado del distrito 14, muy al pendiente que no solo las obras de las calles den Guadalupe Victoria quede concluida, sino todas las que se están realizando en el distrito 14, poniendo de ejemplo la calle principal de la cabecera del municipio de Peñón Blanco, obra que también ya tienen tiempo detenida y la ciudadanía ha estado reclamando que se reinicie y se abra a la circulación normal.

Otra de las peticiones que se hiciera a la compañía constructora que está realizando los trabajos en el centro de Guadalupe Victoria, fue que se cerraran al trafico solo las calles donde se estuvieran haciendo trabajos, y no cerrar muchas otras calles, porque esto causa grandes perjuicios a la económica de los comerciantes, reconociendo que se está consiente que si se está trabajando en la calle, lógico es cerrarla, pero no que se cierren las que están a los lados y que no se realizan ahí trabajos.