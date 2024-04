Gómez Palacio, Durango (OEM).- Derivado de que continúa un campamento por parte del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y Territorio, el desmantelamiento de la empresa Draslovka, en el Siete Pueblo Nuevo, carretera Dinamita Durango, Gómez Palacio, no ha podido concluir.

A decir del subsecretario general de gobierno en la Región Lagunera, Raúl Meraz Ramírez, que de acuerdo a la empresa en este predio el resto del equipo que falta por desmantelar tiene un costo de 2 millones de dólares, pero que no se ha podido concluir porque se mantiene el bloqueo por parte de los pobladores.

“No se han cumplido los plazos, hubo un tema que se nos sale de nuestras manos, hay un bloqueo real que la gente ha percibido, que la gente conoce donde ellos están limitando quién entra y quién no, quieren que haya un desmantelamiento, deciden qué supervisor entra y cuál no, la gente no puede estar trabajando sin supervisores, sin jefes inmediatos”, sostuvo.

Bloqueo en planta Draslovka retrasa desmantelamiento / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de La Laguna

Recordó que la semana anterior se suscitaron situaciones desafortunadas donde presuntamente guardias de la empresa resultaron agredidos y la empresa ya presentó sus respectivas denuncias contra quienes resulten responsables.

“Nosotros desde que llegamos a este gobierno nosotros les dijimos que con toda transparencia si ellos nos comprobaban que estaba en controversia la propiedad del predio y fuera de ejidatarios, de agricultores, de pequeños productores, agricultores o algún campesino con todo gusto les brindábamos la asesoría completa para acompañarlos en los tribunales agrarios y al día de hoy después de año y medio no hemos recibido ninguna solicitud”, sostuvo.

Entrevistado por esta casa editorial dirigente del Frente, Bernardino Ochoa Camacho, respondió que no se les permitió el acceso ya que la empresa ha incumplido con diversos acuerdos, entre ellos que el desmantelamiento debió concluir el pasado 24 de noviembre del año pasado, por lo que este miércoles se acordó ya no permitir el acceso a personal de la compañía, al día de hoy solo se puede observar a integrantes del Frente haciendo guardia las 24 horas del día con diversos turnos.

“Se tomó la decisión de detener que ya o entre nadie, además ya se rompieron los acuerdos que se hicieron que era el tiempo para terminar el 24 de noviembre del año pasado”, añadió.

Reiteró que solicitarán la intervención del Gobierno Federal para que toen el control de esta problemática ya que consideró el líder del Frente es tiempo de que ya se resuelva una situación que comienza a volverse añeja.

Se dio a conocer que derivado de los hechos suscitados el día 28 de marzo en el que trascendió que hubo desalojo con cierto lujo de violencia a quienes se desempeñan como guardias, ya se presentaron diversas denuncias ante las autoridades correspondientes del estado de Durango.