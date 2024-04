Buscan abatir el empleo informal en La Laguna

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el Estado de Durango, prepara para el mes de junio un programa de capacitación para abatir la informalidad; el 96.1 son microempresas y más del 50 por ciento forman parte de la informalidad en la entidad.

Teresa Soto Rodríguez, subsecretaria de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el Estado de Durango, estacó los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno estatal de la mano del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, toda vez que ya se prepara un programa agresivo de capacitaciones que derivarán en la entrega de apoyos como lo son créditos.

Buscan abatir el empleo informal, 96% de las empresas son micros, el 55 son informales: Teresa Soto / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

El 96.1 son microempresas, de ese 96 puedo decir que el 55 por ciento son informales, si es un número importante más de la mitad son informales y menos las formales, por esa razón hemos generado este programa para la formalidad, el 4 o 5% son pequeñas; prácticamente las medianas empresas son las que están aquí en La Laguna,

Dijo que as y los emprendedores se enfrentan a diversas situaciones que les impide o desilusiona acceder a la formalidad, “por el peregrinar que se tiene en el SAT para poder hacer esa cita que ellos necesitan para la formalidad, esto es lo que más impide, sin embargo nosotros nos hemos preguntado cuando llegamos a este gobierno; si no lo hacemos nosotros quién, por esa razón no solamente nos preocupamos por ese alto porcentaje sino también hemos generado este programa para la formalidad”, añadió.

Este programa, enfatizó, que está conformado por seis meses de apoyo para poder formalizarlas y de esta forma derivar a que se muden a formar parte de pequeña empresa con un crédito.

Enfatizó que en este programa estarían accediendo desde 100 mil pesos hasta 5 millones de pesos, “hemos hecho u convenio con Nacional Financiera (NAF) y de ahí nos ha multiplicado mucho el remanente que teneos de estos créditos, eso es lo que estamos ahorita nosotros planeando”, sostuvo.