Buscará Lety Herrera empleo y más oportunidades para jóvenes

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Preocupada por los jóvenes gomezpalatinos que no tienen empleo y porque algunos han tenido que irse a otros estados e incluso a Estados Unidos en busca de oportunidades, Lety Herrera candidata a la presidencia de Gómez Palacio por la Alianza “Va por Durango”, se comprometió a atraer al municipio nuevas fuentes de empleo.

Destacó que en Gómez Palacio, desde la llegada del actual gobierno morenista, no se ha creado un solo empleo, y por el contrario empresas que ya estaban instaladas decidieron irse a otra ciudad.

Lamentó que este tipo de situación se esté dando, “Por eso a los jóvenes quiero decirles que si el voto de este 05 de junio nos favorece, vamos a impulsar la creación de nuevas fuentes de empleo, vamos atraer nuevas inversiones tanto nacionales como extranjeras, a quienes daremos facilidades para que se instalen”.

Mencionó que muchos de los jóvenes que no tienen empleo “o se van del país, o se ponen hacer cosas que no son buenas. Sabemos que algunos han tenido que ir a buscar empleo fuera del municipio y no podemos permitir que se nos sigan yendo cuando aquí podemos generar fuentes de trabajo”.

Recordó, que junto al amigo de todos los gomezpalatinos Esteban Villegas Villarreal, candidato a gobernador “y yo su amiga Lety Herrera, de ganar la elección este 5 de junio, vamos primero a buscar que las empresas que se fueron regresen y las que quieren instalarse lo hagan y para eso necesitamos trabajar juntos”.

Finalmente Lety Herrera dejó en claro que Gómez Palacio se ubica en una zona de conectividad privilegiada y son muchas las empresas que buscan instalarse en este lugar y lo harán con nuestro apoyo”, concluyó.