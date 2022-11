Cambio de personal en Sistema de agua afecta hogares de Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM). -Los recientes despidos del personal que por muchos años han laborado en el sistema de agua potable de el municipio de Cuencamé, han causado que se tengan problemas del vital líquido en varias zonas de la ciudad, "errores que debieron de haber previsto las autoridades municipales antes de tomar decisiones tan drásticas", señala la población afectada.

Entrevistadas varias familias de diferentes zonas del municipio de Cuencamé que se han visto afectadas por la falta de agua en sus hogares, señalaron que las decisiones que esta tomando la alcaldesa Elizabet Sotelo Ochoa, deberían ser mejor valoradas pues el despedir personal el cual tiene varios años de servicio ya están familiarizadas en el funcionamiento del sistema y el traer nuevo personal puede afectar de forma negativa por el tiempo que se tarda en aprender dicho funcionamiento.

"Ella sabrá porque los despide, pero también debió de valorar que se van gentes que saben y conocen al cien por ciento cómo funciona el sistema, y quien llega nuevo, tardara tiempo en aprender, y ante ese error el pueblo paga las consecuencias con un sistema deficiente". Afirmaron los entrevistados

Reiteraron que la decisión de la alcaldesa de despedir a todos los trabajadores del sistema de agua potable, sin importar los años de servicios que estos tuvieran, es una decisión muy arriesgada, ya que dejo desprotegido el sistema con personal nuevo.

"No tienen ni idea de como se reparte el agua en las colonias y calles de la ciudad, no saben ni donde están las válvulas reguladoras, y eso tiene sin agua a muchas familias, y no por fallas de pozos y que no se tenga agua, sino porque quien esta al frente desconoce como funciona el sistema, y eso no se debe de hacer" comentan los afectados.

Otros entrevistados señalaron que despedir a personas con muchos años de labor, puede ser una acción muy costosa para el erario del municipio de Cuencamé o del propio sistema de agua potable, ya que son liquidaciones que tarde o temprano se tendrán que pagar, dinero que no se tiene y el pagar cantidades muy grandes por despidos injustificados, se considera un error de la actual administración municipal.