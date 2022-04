Cambio de presidente Sistema Producto Frijol es ilegal: Rene Urenda

POANAS DGO. (OEM). – "El supuesto cambio del presidente es ilegal o muy extraño, ya que no existe ninguna de las tres posibles causa para que se cambia a este representante", lo anterior lo dijo Rene Urenda, quien hace seis meses recibió su nombramiento oficial como presidente del Sistema Producto Frijol en Durango,

Cuestionado sobre los rumores que mencionan que la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno Federal (Sader), ya nombró a otra persona como presidente de este sistema, Rene Urenda señaló que a él no le ha llegado ningún documento, y el organismo no gubernamental no han convocado para realizar el cambio, puesto que no hay ningún causal para este cambio.

Te recomendamos: Heladas tardías afectan la floración del manzano en Canatlán

Detalló que las tres posibles causas para el cambio, es que él renuncie al cargo, que el organismo por alguna razón emita algún documento para su renuncia y tercero que se cumpla el tiempo estatutario para su relevo, de ahí que señala que el supuesto cambio es ilegal, o muy extraño.

Reconoció que recibió mensajes de texto donde el subsecretario de la Sader le solicito la renuncia presuntamente porque no había trabajo de su parte, a lo cual señala que es mentira.

Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

"Ahí están las gestiones y las muchas veces que hemos estado al pendiente de la comercialización, las veces que se ha atendido a los campesinos con sus problemas de semilla y muchas actividades más, si quieren hacer el cambio es porque a ellos no les conviene algo que estamos haciendo, pero en ningún momento es porque no tengamos trabajo".

Municipios Compradores mala paga, un cáncer para fruticultores en Canatlán

Mencionó que en la reunión que se realizó para este supuesto cambio, el 29 de marzo, solo estaban presentes dos eslabones de este sistema, y uno de ellos se negó a realizarlo porque era ilegal y el otro se unió a esta solicitud.

Dijo que en la Sader ya hicieron el cambio, pero a él no se le ha notificado por escrito, “yo continuo atendiendo a los campesinos, seguimos al pendiente de sus problemas y ellos me siguen buscando para accesorias y apoyo, y eso es lo que hago, porque siempre lo he hecho, atender y ayudar a mi gente del campo”, finalizó.