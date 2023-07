Ganaderos del Sector Social presentan amparo contra cobros ilegales

Existe la posibilidad de que cientos de millones de pesos al año, dejen de ingresar a las arcas del gobierno del estado por el concepto de cobro de guías de tránsito y la refacturación que pagan los productores ganaderos o cualquier persona que tenga una vaca o un becerro, declaró el presidente de la Unión Ganadera del Sector Social, Oscar García Barón, quien dio a conocer que ya presentaron un amparo indirecto ante el Tribunal Colegiado por los cobros ilegales antes mencionados.

Te recomendamos: 18 mil cabezas de ganado mueren por ola de calor en Durango

Destacó que como dirigente ganadero, ya son años en los que se les ha estado pidiendo al gobierno estatal que dejen de hacer los cobros indebidos como es la guía de tránsito y la refacturación por citar solo esos dos.

Imagen ilustrativa | Ya son años en los que se les ha estado pidiendo al gobierno estatal que dejen de hacer los cobros indebidos como es la guía de tránsito / Foto: Cuartoscuro

Manifestó que se estima que en el estado existen casi 2 millones de cabezas de ganado, de las cuales cuando menos el 60 por ciento tiene que ser movilizada, lo cual representa pagar 100 pesos por animal, es decir que al año ingresan a las finanzas del estado cuando menos 100 millones de pesos por ese concepto, sin considerar que un animal llegar a transportarte hasta dos o tres veces antes de que sea sacrificado.

La Unión Ganadera del Sector Social, al ver una nula respuesta de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural del Estado (SAGDER) a la demanda de los ganaderos del sector social, se decidieron a presentar un amparo indirecto fundándose en la propia Constitución Política de México en sus artículos 131 en donde expresa claramente que solo el gobierno federal podrá gravar a las mercancías nacionales y en el artículo 117 de la Carta Magna, dice que: las entidades federativas del país -gobiernos estatales- no pueden gravar las mercancías nacionales.

Durante la entrevista, manifestó que el gobierno del estado a través de la SAGDER en contubernio con las Uniones Ganaderas tradicionales vienen haciendo el cobro de las guías y la facturación fiscal, cuando ya existe el arete del SIINIGA en donde están todos los informes para que el ganado transite, arete que también el productor paga; en el caso de la factura que nos cobran el ISR lo pagamos dos veces porque hacemos el pago a la Secretaria de Hacienda.

Dijo que seguirán luchando hasta que desaparezcan todos los cobros indebidos que además estos ni siquiera están dentro de la Ley de Ingresos que emite el Congreso del Estado, "por ello si la Juez que recibió el amparo nos da el fallo en contra recurriremos a hasta la Suprema Corte de Justicia".

"No podemos permitir que los productores sigan pagando impuestos ilegales que no están en la propia Ley de Ingresos y que ya se pagaron al gobierno federal y el estado sin facultades, está haciendo el cobro, no hay fundamento", finalizó el líder de los ganaderos del sector social en Durango.