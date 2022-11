CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Alegría y satisfacción expresaron autoridades municipales y educativas por el triunfo logrado por la representación mexicana, alumnas del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) en la Feria Internacional de la Ciencia y la Invención que se desarrolló en Bali, Indonesia.

La presidente municipal Ángela Rojas Rivera destacó la presencia y participación de la estudiante María de Jesús Rochel Rodríguez, quien radica en Canatlán, mencionando que le dio mucho gusto el saber que Marichú ganó un primer lugar, junto con dos compañeras más.

"Me siento muy contenta de tener una canatlense, estudiosa, inteligente, dedicada, una mujer empoderada, porque Chuyita es muy inteligente; entonces me da muchísimo gusto, me siento muy orgullosa y sobre todo me da más gusto que yo, Ángela Rojas pude aportarle algo a esta niña”, manifestó.

Asimismo destacó, "me platicó de su proyecto, me decía de la intención que se puede para sacar adelante ese gran proyecto, innovador, donde los jóvenes inteligentes, que están día a día con la tecnología están muy avanzados. Espero saludarle cuando regrese, la pueda ver y que nos platique más del proyecto. Hay personas que también le apoyaron y ojalá nos dé la oportunidad de platicar y ver el proyecto, a ver quién se interesa en aportarle, destacó la primera edil".

Celebran en Canatlán el triunfo de estudiantes duranguenses en Indonesia / Foto: cortesía |

Por su parte, Guadalupe Ivonne Álvarez Sifuentes, directora del Colegio de Bachilleres (Cobaed) #29 plantel Canatlán también mostró su alegría, al ser Marichú una estudiante egresada de la institución, donde se le apoyó para que adquiriera conocimientos, habilidades y destrezas para poder ingresar al ITD, donde cursa el noveno semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica.

El equipo que representó al Tecnológico de Durango y el Tecnológico Nacional de México, y que obtuvo la medalla de oro, está integrado por Verónica María Gutiérrez Rocha, quien cursa el séptimo semestre Ingeniería en Gestión Empresarial; Denisse Cárdenas Manríquez, estudiante de Ingeniería Bioquímica, noveno semestre y Ma. De Jesús Rochel Avitia, alumna del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica, siendo su asesor Salvador Davis Rodríguez. Su proyecto Adsorbfilter consiste en un filtro elaborado con cabello humano que limpia el agua de aceites e hidrocarburos.