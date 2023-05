CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Celeste Soto dejó de ser la Jefa de la Unidad a Distancia del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), luego de negarse a firmar el acuerdo que le ofrecía la institución, que a su juicio, atentaba contra sus derechos.

Lo anterior tuvo lugar el viernes 19 de mayo, una situación que se conoció a través de una despedida que la Ingeniera Celeste hizo con un grupo de compañeros, que culminó mencionando que “El día de hoy me retiro de la Unidad a Distancia Canatlán. Fueron 14 años que dediqué a este instituto. Gracias a todos y éxito en sus labores diarias”.

Celeste Soto deja la jefatura de Educación a Distancia del ITD./ Foto: Archivo | El Sol de Durango

Entrevistada al respecto, la profesionista canatlense explicó que su salida obedeció a que directivos del ITD acudieron para que firmara un convenio laboral, en el cual renunciaba a sus derechos de antigüedad y en donde aceptaba que en temas médicos yo los cubriría de manera particular.

Reitera que no renunció a la jefatura de la Unidad, sino que fue despedida; recordó que tenía dos meses sin recibir su salario y califica su salida como un despido injustificado.

“Tenía trabajando en el tecnológico desde octubre del 2008 hasta el día de hoy. A partir de Enero que llegó el director Dr. Guillermo Rodríguez de Anda dijo que era obligatorio firmar un convenio de colaboración donde todo es a favor del tecnológico y dijo tajante que quien no lo firmara tendría que tomar otras acciones”, menciona.

El viernes se presentaron en la Unidad a Distancia del Tecnológico el Dr. Armando Ortiz Aragón, jefe de la división de educación a distancia del ITD junto con el subdirector administrativo el ing. Héctor Flores Cabral y el Lic. Carlos Alberto Fernández Güereca

Me negué a renunciar a mis derechos y ante ello me dijeron que no podía continuar, me despidieron de manera injustificada, menciona la entrevistada, señalando que pareciera que el Director Guillermo Rodríguez de Anda vino a buscar terminar con el modelo de Educación a Distancia, del cual el plantel Canatlán es pionero a nivel nacional.

El modelo de educación a distancia nació hace 19 años. En el 2003. Las unidades de Canatlán y Vicente Guerrero son las primeras en estar arrancar con el modelo dentro del Estado. Luego se fueron abriendo las otras unidades en municipios como. Nazas. Rodeo. Cuencamé. Mezquital. Nuevo Ideal. San Juan del río y Tamazula.

Ha sido ejemplo para los tecnológicos del resto del país. Ésta modalidad demostró ser funcional para los estudiantes ya que tenemos egresados de la unidad Canatlán trabajando en el país de España así como empresas reconocidas a nivel internacional como Toyota y Yazaki, teniendo presencia en varios estados de la República demostrando con ello la capacidad y calidad de nuestros egresados, mencionó Celeste en una entrevista para este medio de comunicación hace seis meses, en una de tantas ocasiones en que se les detenía el pago salarial al personal.