Gómez Palacio, Durango (OEM).- Cuatro planteles educativos de nivel Medio Superior permanecen en paro de labores de manera indefinida como protesta ante el Gobierno Federal por el incumplimiento a ciertos acuerdos como las recategorizaciones y contra el USICAMM, el cual argumentan los docentes y personal administrativo de dichas instituciones que se ha convertido en el verdugo de los maestros, pues no valora su trabajo, no facilita la profesionalización y desmotiva el ejercicio docente.

Daniel Mauricio Wong Valdés, coordinador de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Media Superior de la DGETI de la SECCIÓN 35 dio a conocer que actualmente son cuatro planteles que permanecen en paro de labores de manera indefinida, “Se supone que nosotros entrábamos el 6 de febrero, las bases decidieron que no iban a empezar clases, ni CBTIS 4, ni CETIS 88, CETIS 58 ni el CETIS 159 esos son los cuatro planteles que no están laborando”, expuso.

Entre otras cosas, dijo que todo ello es derivado del incumplimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México ante la falta de compactaciones, regularización de técnicos docentes, “lo que viene siendo los nombramientos de ‘DGETAZOS’, esos nombramientos son de trabajadores que tenían horas pero al momento de que se les hizo el incremento de claves las claves las agarraron de DGTA no de DGTI, porque nosotros pertenecemos a la DGTI, lo que viene siendo la Dirección General de Agropecuaria y Ciencias del Mar”, añadió.

CETIS y CBTIS se mantienen en paro indefinido en La Laguna./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Dijo que dichos nombramientos tuvieron que haberse dado desde hace diez años, “al momento de que no se expiden esos nombramientos los trabajadores ya no pueden incrementar horas y se quedan con las mismas claves que tienen desde ese momento, ahí por ejemplo con esos DGETAZOS no pueden tampoco pueden cobrar sus estímulos de años de servicio”, indicó.

Al tanto a través de un comunicado de prensa, en el caso de uno de los planteles que suspendieron clases, enviaron una convocatoria para todos los estudiantes C.B.T.i.s No.4 a manifestar su apoyo de manera pacífica, junto en favor de los docentes el próximo lunes 12 de febrero del año en curso, a las 08:30 de la mañana en la entrada principal del plantel.

Por parte del CBTIS 4 estarán realizando una manifestación en apoyo a los docentes./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Esta manifestación se debe al incumplimiento por parte de la DGETI en constantes y reiteradas ocasiones. Algunas de las exigencias de nuestros docentes son las compactaciones y regularizaciones a Técnicos Docentes, que se habían prometido tiempo atrás, entre otros puntos, situaciones que han impedido su crecimiento laboral”.

Reiteran en el comunicado que es en apoyo a la delegación D ll-14 de la sección 35 del SNTE.

Recientemente en la Ciudad de México, el SNTE, ante diputados, exigió la abrogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En este sentido, recordaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que son inconstitucionales los artículos 60, 61 y 62 de dicha ley, debido a que contienen una serie de inequidades y violaciones a los derechos de los trabajadores de Educación Media Superior.

Argumentaron que quienes aplican la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (la USICAMM) permiten la manipulación y las omisiones de información en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento.

Explicaron que los procesos son injustos, excluyentes, ineficaces, unilaterales y no permiten a los educadores ejercer el derecho a ser representados por su Sindicato; es decir, es una ley que no reconoce la bilateralidad.

Añadieron que la ley es inequitativa, porque sus criterios para ascensos a puestos directivos son diferenciados; es injusta, porque atenta contra el derecho a la movilidad de los trabajadores y se ha convertido en una limitante en la aspiración legítima de los maestros a tener un salario y una vida dignos.