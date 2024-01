Trabajadores del CECyTED denuncian represalias por su filiación política

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango (CECyTED), encabezados por su dirigente Griselda Morales Samaniego, bloquearon el ingreso a las oficinas de este edificio, esto como protesta a las acciones de represión que se han empleado por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), al no entregarles una plaza debido a su filiación política.

Y es que quienes se encuentran agremiados al Sindicato de Trabajadores del CECyTED también son parte del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior (FNSEMS), el cual está ligado al Gobierno de la 4T, por lo que aseguran haber recibido llamadas de advertencia pues el Gobierno del Estado es de otra extracción partidista.

Tal es el caso de la profesora Mónica Hernández Rodríguez, quien desde hace 17 años labora dentro del Subsistema educativo y desde hace dos años se encuentra asignada al plantel 42 Cereso, pues por problemas de salud tuvo que regresar de la zona sierra para atender su situación médica.





Explicó que de un tiempo a la fecha ha comenzado a recibir amenazas por parte de funcionarios de la SEED para obligarla a que regrese a su anterior puesto, esto pese a que conocen la situación por la que le fue autorizado el cambio.

Otro caso es del la docente, María de Lourdes Cervantes Mendoza, quien luego de desempeñarse en el cargo desde hace ya ocho años en el plantel ubicado en la comunidad de Canoas, en el municipio de Mezquital, pues asegura que ha sido víctima de discriminación y de violaciones a sus derechos laborales al no entregarle su basificación definitiva conforme a lo que corresponde la legislación.

“De no resolverse mi situación iré a las instancias legales ya que es un derecho que me están negando por mi condición cultural, me siento discriminada por esta situación, se han hecho entrega de plazas sin el debido proceso”, comentó la docente, quien dijo que desde el año 2014 comenzó el proceso y pese a mantenerse en los primeros lugares de evaluación, siempre se le ha negado su base.

El profesor Roberto Cárdenas Compean, quien cuenta con siete años de servicio en el Subsistema CECyTED y desde hace seis se encuentra asignado al plantel de Santiago Bayacora, no le fue renovado su contrato, de acuerdo con su argumentación nunca ha cometido ninguna falta como docente, no obstante al iniciar su proceso de afiliación al Frente Nacional de Centros Comunitarios comenzó a recibir acciones de hostigamiento.

“Hemos logrado una cantidad histórica de dos mil millones de pesos para educación media superior, hemos trabajado para una mejor calidad de vida, y el Gobierno del Estado reprime”, aseguró que no se puede tener una libre asociación política y si se encuentra apoyando a Morena o Partido del Trabajo (PT), han sido víctimas de represalias por parte de Jesús Edén Medina Guerrero, quien se desempeña como coordinador de Telebachillerato comunitario.

Por lo que exigen al secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, la reinstalación de manera inmediata del profesor Roberto Cárdenas, además de respetar y dar certeza jurídica a quienes se les ha negado una basificación, así como respetar los procesos de libre sindicalización y libre organización.

Asimismo se pide la destitución de Luis Alejandro Torres Monrreal, ya que al mostrar diversas copias de documentos donde se otorgan bases a docentes que dicen “nunca asistieron a clases frente a grupo, ni cumplen con las características”.

Ante esto la líder de Sindicato de Trabajadores del CECyTED, Griselda Morales Samaniego, aseguró que existen preferencias hacia con uno de los sindicatos que le es a fin al Gobierno estatal y son quienes reciben promociones.